31 de dezembro é feriado? Saiba se trabalhadores folgam no dia

A expectativa por uma pausa no fim de ano é comum entre os trabalhadores, especialmente entre aqueles que desejam descansar e aproveitar mais tempo com a família. Porém, ao contrário do que muitos imaginam, nem todos têm direito automático a folga nesse período, já que a legislação não considera 31 de dezembro um feriado nacional.

O último dia do ano é classificado como ponto facultativo a partir das 14h. Isso significa que não existe obrigação legal de suspender o expediente nessas datas. Cabe à empresa decidir se libera ou não os funcionários, levando em conta a rotina do setor e as políticas internas de operação. Feriado do dia 31 de dezembro: o que é ponto facultativo e como ele funciona Apesar de o governo determinar o ponto facultativo, essa definição não exige que empresas fechem as portas. Ela apenas oferece a possibilidade de liberar os empregados sem caracterizar irregularidade. Assim, cada organização pode estabelecer se haverá expediente normal, jornada reduzida ou folga.



A regra muda apenas para trabalhadores do setor público. Servidores de qualquer área não trabalham em pontos facultativos, já que a determinação segue o calendário oficial do governo. Trabalho no dia 1º de janeiro: o que é obrigatório Diferentemente da véspera, o dia 1º de janeiro é feriado nacional. Assim, conforme o artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a maior parte dos trabalhadores deve ter o expediente suspenso. A legislação, porém, abre exceções para serviços essenciais, como saúde, transporte e determinados estabelecimentos comerciais.

