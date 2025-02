6 formas de transformar as promessas de ano novo em hábitos

O início do ano é marcado por promessas de mudança. Muitas pessoas estabelecem metas para melhorar a saúde, a produtividade e o bem-estar. No entanto, a realidade mostra que cerca de 80% dessas resoluções são abandonadas até fevereiro, segundo uma pesquisa da Times Tribune.

“O simbolismo do ano novo traz a possibilidade de renovação e entusiasmo em um novo ciclo. Mas temos que lidar com um contraponto importante: as altas expectativas que geramos e o imediatismo de querer mudar tudo de uma vez. Isso pode levar à frustração quando os resultados não acontecem no tempo esperado”, afirma.