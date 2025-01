Pode lavar o cabelo hoje? Entenda tradição do Ano Novo Chinês

As celebrações do Ano Novo Chinês 2025 iniciam nesta quarta-feira, 29, já que o país segue um calendário distinto do que é utilizado na maior parte dos países do mundo. Além das festividades - que duram cerca de 15 dias -, as tradições desta época também chamam a atenção.

vi uma menina no tiktok falando que se quiser prosperidade e coisas boas no seu ano vc não pode lavar o cabelo no dia 29/01 pq é o primeiro dia do ano novo chinês e se lavar tá levando junto a prosperidade de um novo ano e como eu n to podendo arriscar então vou acreditar — maysa. (@eumaymaymay) January 27, 2025

Afinal, por que não pode lavar o cabelo no dia do Ano Novo Chinês?

Segundo a tradição chinesa, lavar o cabelo nos primeiros dias do ano novo significa lavar a boa sorte para o ano que se inicia.

“Nos dois primeiros dias do Ano Novo, não lavamos o cabelo, pois isso vai lavar a boa sorte. Nos primeiros 15 dias, podemos lavar o cabelo uma vez com folhas de pomelo, então lavar o cabelo se torna normal novamente”, explica estudante chinesa identificada apenas como Debbie, da Iniciativa de Ensino e Pesquisa em Estudos sino-canadenses da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá.