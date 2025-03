5 dicas para aproveitar as energias do ano novo astrológico

O ano novo astrológico tem início no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries, marcando o começo de um novo ciclo no zodíaco. Essa data simboliza renovação e novos começos, sendo um momento ideal para traçar metas e estabelecer planos.

Segundo Nanda Silveira, influenciadora especialista em assuntos esotéricos, diferentemente do início do ano no calendário gregoriano, o ano novo astrológico é baseado no movimento dos planetas. “Ele nos convida a recomeçar, a alinhar nossas intenções, a dar início a um novo capítulo, a sair da zona de conforto, arriscar mais e confiar em nossa intuição. Mas é importante tentar equilibrar essa energia tão forte e intensa de áries para não agir por impulso”, aconselha.