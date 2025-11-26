Thanksgiving: quando é? Conheça significado e tradições

Thanksgiving: quando é? Conheça significado da data tradicionalPopular em países da América do Norte, o feriado é um dia para lembrar e agradecer pelas coisas boas que aconteceram no ano
Em muitos seriados norte americanos, é comum notar episódios onde os personagens se reúnem em um grande festejo com muita fartura na mesa. Apesar de confundir, a comemoração não é natalina, trata-se do “Thanksgiving” ou, em português, do Dia de Ação de Graças.
Tradicional sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e nas ilhas do Caribe, o feriado não possui uma data específica como o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro.
Dependendo do país, o Thanksgiving acontece na 2ª segunda-feira do mês de outubro, ou na 4ª quinta-feira de novembro.
Como o nome já explica, a celebração é observada como um dia de gratidão. Com muita comida, orações, festa e desfiles, famílias e amigos se unem para agradecer pelos bons acontecimentos que ocorreram ao longo do ano.
Os pratos mais comuns do dia são: purê de batatas, batata-doce, vagem, pães amanteigados, torta de abóbora, molho de carne, e, principalmente, o peru assado.
Apesar de incomum, no Brasil o Dia de Ação de Graças é comemorado em famílias de origem norte-americana e por algumas denominações protestantes, além de escolas de língua inglesa.
O dia também é reconhecido como uma data comemorativa oficial no País pela Lei n.º 781, promulgada em 1949 por Eurico Gaspar Dutra.
Qual a origem do Dia de Ação de Graças?
A história por trás do Thanksgiving, diferente de outras celebrações, não tem origens religiosas. Em 1620, peregrinos vindos da Inglaterra teriam fundado uma vila em Plymouth, Massachusetts, porém, por conta de um inverno rigoroso, a safra de alimentos foi prejudicada, o que deixou muitas pessoas com fome.
No ano seguinte, esses colonos receberam a ajuda dos nativos indígenas da região, do povo wampanoag. Foi aprendendo sobre técnicas agrícolas para cultivar milho e abóbora que conseguiram uma colheita de sucesso no verão daquele ano.
Em agradecimento pela fartura, o governador da vila, William Bradford, organizou uma celebração reunindo colonos e indígenas para festejar a fartura e o fim do inverno.
A celebração marcou uma trégua momentânea entre os grupos, até os peregrinos voltarem a explorar terras dos nativos.
Em 1863, em meio a Guerra Civil americana, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, proclamou oficialmente a última quinta-feira de novembro como o dia nacional da Ação de Graças. Antes disso, a tradição era celebrada apenas em alguns estados, hoje já é popular em todo o país.