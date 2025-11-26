Thanksgiving: quando é? Conheça significado e tradições

No episódio "The One With the Late Thanksgiving", do sitcom Friends, os protagonistas comemoram o Dia de Ação de Graças / Crédito: Reprodução / YouTube / Friends

Em muitos seriados norte americanos, é comum notar episódios onde os personagens se reúnem em um grande festejo com muita fartura na mesa. Apesar de confundir, a comemoração não é natalina, trata-se do “Thanksgiving” ou, em português, do Dia de Ação de Graças. Tradicional sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e nas ilhas do Caribe, o feriado não possui uma data específica como o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro.

Dependendo do país, o Thanksgiving acontece na 2ª segunda-feira do mês de outubro, ou na 4ª quinta-feira de novembro. Leia mais Dia de Ação de Graças está no calendário brasileiro; veja se é feriado Sobre o assunto Dia de Ação de Graças está no calendário brasileiro; veja se é feriado Como o nome já explica, a celebração é observada como um dia de gratidão. Com muita comida, orações, festa e desfiles, famílias e amigos se unem para agradecer pelos bons acontecimentos que ocorreram ao longo do ano. Os pratos mais comuns do dia são: purê de batatas, batata-doce, vagem, pães amanteigados, torta de abóbora, molho de carne, e, principalmente, o peru assado.

Apesar de incomum, no Brasil o Dia de Ação de Graças é comemorado em famílias de origem norte-americana e por algumas denominações protestantes, além de escolas de língua inglesa. O dia também é reconhecido como uma data comemorativa oficial no País pela Lei n.º 781, promulgada em 1949 por Eurico Gaspar Dutra.

Qual a origem do Dia de Ação de Graças? A história por trás do Thanksgiving, diferente de outras celebrações, não tem origens religiosas. Em 1620, peregrinos vindos da Inglaterra teriam fundado uma vila em Plymouth, Massachusetts, porém, por conta de um inverno rigoroso, a safra de alimentos foi prejudicada, o que deixou muitas pessoas com fome.