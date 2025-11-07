6 dicas para emagrecer com saúde até as festas de fim de ano / Crédito: EdiCase Saude

Com a aproximação das festas de fim de ano e do verão, cresce a busca por formas de emagrecer, seja para se cuidar melhor, ganhar mais energia ou se sentir bem consigo. Porém, não é necessário recorrer a dietas rígidas ou soluções rápidas, que podem colocar a saúde em risco. Resultados reais e duradouros vêm de escolhas equilibradas. Para perder peso, conforme Beatriz Assoni, coordenadora de nutrição da Clínica Seven, clínica de nutrição e emagrecimento saudável, basta fazer escolhas corretas no dia a dia, respeitando o próprio ritmo. “Com ajustes simples na alimentação, treinos regulares e um sono de qualidade, é possível ativar o metabolismo, reduzir medidas e melhorar a composição corporal sem colocar a saúde em risco”, afirma.

Mais do que uma questão estética, a especialista destaca que o emagrecimento consciente é uma forma de promover saúde e bem-estar. “O que realmente transforma é o equilíbrio. Pequenas mudanças aplicadas de forma consistente são as que permanecem e garantem resultados reais até as festas, e também depois delas”, reforça. A seguir, confira 6 dicas para emagrecer com saúde até as festas de fim de ano! 1. Comece pelo básico Reduza o consumo de ultraprocessados, doces e bebidas alcoólicas. Quanto mais natural for a alimentação, melhor o metabolismo funciona e menores são os episódios de inchaço e retenção de líquidos. 2. Inclua proteínas em todas as refeições Ovos, peixes, carnes magras e leguminosas ajudam a manter a saciedade, preservar a massa muscular e acelerar o metabolismo de forma natural.

3. Priorize alimentos frescos e coloridos Frutas, verduras e legumes são ricos em fibras, vitaminas e minerais que equilibram hormônios, melhoram o intestino e reforçam a imunidade. 4. Movimente-se diariamente Nem sempre é preciso passar horas na academia. Sessões curtas e consistentes, que combinem exercícios de força e atividades aeróbicas, aumentam o gasto calórico e otimizam a queima de gordura. 5. Durma bem e mantenha o equilíbrio O sono adequado regula hormônios ligados à fome e à saciedade, melhora o humor e a disposição para treinar. Dormir mal pode sabotar o emagrecimento, mesmo com boa alimentação.