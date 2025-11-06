Do E.T. à IA: como alienígenas povoam o imaginário popular

A palavra "alienígena" é anterior à ficção científica. Vinda do latim "alienus", significa "pertencente a outro", "estrangeiro" ou "estranho". / Crédito: Reprodução/Freepik

O que lhe vem à mente ao ouvir a palavra "alienígena"? Homenzinhos verdes com antenas e trajes prateados? Seres de pele cinza e olhos esféricos? Óvnis brilhantes pairando no céu? Chupa-cabra ou ET de Varginha? Para Christian Peters, cientista social e político, a evolução da iconografia alienígena na cultura pop reflete uma combinação de relatos de testemunhas oculares, discurso cultural e cobertura da mídia.