11 de setembro: sobreviventes e histórias que poucos conhecem

Há 24 anos, homens sequestraram quatro aviões comerciais americanos repletos de passageiros e carregados de combustível em diferentes aeroportos dos Estados Unidos. / Crédito: SETH MCALLISTER / AFP/11-9-21

Há 24 anos, na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 homens sequestraram quatro aviões comerciais nos Estados Unidos. Em pouco mais de uma hora e meia, os terroristas atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York, o Pentágono, em Washington, e provocaram a queda de um quarto avião na Pensilvânia. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas.

Leia mais 11 de setembro: documentários e filmes que valem a pena assistir hoje Sobre o assunto 11 de setembro: documentários e filmes que valem a pena assistir hoje As imagens do ataque ao World Trade Center correram o mundo e transformaram o século XXI. As consequências foram profundas: reforço das políticas de segurança, novas guerras e uma percepção global sobre o terrorismo. Mas, além da geopolítica, o 11 de setembro também é lembrado por histórias individuais — de perda, heroísmo e resistência.

A seguir, o O POVO selecionou algumas dessas histórias.

Sobreviventes e memórias do 11 de setembro Melodie Homer e o voo 93 O piloto LeRoy Homer comandava o voo 93 da United Airlines, sequestrado por terroristas na manhã do 11 de setembro. Após a reação dos passageiros, o avião caiu em um campo na Pensilvânia, matando todos a bordo. Sua história é contada no documentário "Surviving 9/11" (Sobrevivendo ao 11 de setembro, em tradução livre do ingês). Sua esposa, Melodie Homer, relembra o pânico e a dor da notícia: “Pouco antes da tragédia, liguei para a United Airlines e me garantiram que estava tudo bem com o voo do meu marido. Minutos depois, alguém me disse que o último avião era o de LeRoy. Lembro de bater na janela e gritar: ‘Você me prometeu que ele estava bem’”.

LeRoy morreu fazendo o que amava: voar. Para Melodie, sua memória vive nos álbuns de fotos que ele mantinha com anotações de cada destino visitado.

Leia mais Como três vítimas do 11 de setembro nas Torres Gêmeas foram identificadas quase 24 anos depois Sobre o assunto Como três vítimas do 11 de setembro nas Torres Gêmeas foram identificadas quase 24 anos depois Larry Pinto de Faria Jr.: o brasileiro que sobreviveu Natural de Porto Alegre, o economista Larry Pinto de Faria Jr. estava no 25º andar da Torre Norte quando o primeiro avião atingiu o edifício. Aos 43 anos, trabalhava em Nova York há pouco mais de um ano.