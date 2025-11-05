O alemão que descobriu por acaso ser neto do arquiteto do Holocausto

Inspeção por representantes nazistas, incluindo Heinrich Himmler (no centro), em um campo de concentração em Dachau, em 8 de maio de 1936 / Crédito: Reprodução/Friedrich Franz Bauer/Bundesarchiv, Bild/Wikimedia Commons

O alemão Henrik Lenkeit diz que levou um susto ao ver na internet uma foto de sua avó em uma página sobre o líder nazista Heinrich Himmler. Aquela velhinha, que agradava o neto com chocolate quando ele a visitava na cidade de Baden-Baden, fora secretária pessoal e amante do segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich depois de Adolf Hitler, e um dos principais arquitetos do Holocausto.

"Totalmente chocado" "Eu fiquei totalmente chocado", conta Lenkeit à revista alemã Der Spiegel. Em julho passado, ele procurou a publicação por e-mail para contar sobre sua história, cuja veracidade o periódico afirma ter confirmado através de documentos, fotografias e consultas com historiadores. Mas a publicação admite ser difícil comprovar se o coach de relacionamento só ficou mesmo sabendo do parentesco com Himmler havia cerca de um ano, como afirma, já que os outros descendentes do líder nazista não querem falar sobre o caso e recusaram as tentativas contato feitas pela revista. Os pais e o tio de Lenkeit já morreram. O historiador militar Jens Westemeier, que estudou extensivamente a história dos membros da SS – organização paramilitar nazista chefiada por Himmler –, considera plausível que Lenkeit não soubesse mesmo de nada.

"Esse é um comportamento típico em famílias assim", afirma à Der Spiegel. Lenkeit, que mora desde 2018 no sul da Espanha com sua mulher, mexicana, e três filhos, lembra que, diante do computador, precisou de alguns momentos para se recobrar do choque. E apesar das evidências, não conseguia acreditar no que tinha visto na internet.

Diz que foi até a esposa e perguntou: "Então eu sou mesmo o filho desse cara?". Ao que ela respondeu: "Bom, parece que sim". Ele conta que por um tempo tentou se convencer de que aquilo não era verdade, tinha esperança de que se tratava de um erro. Até que contatou a cientista política Katrin Himmler, sobrinha-neta de Heinrich Himmler, que havia pesquisado a história da família. Ela ajudou Lenkeit a conseguir a certidão de nascimento de sua mãe. O documento registra o então ministro de Hitler como pai.