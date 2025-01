Os judeus forçados a trabalhar nas câmaras de gás no Holocausto: 'Perguntei a mim mesmo: onde está Deus?'

Nos campos de extermínio criados pela Alemanha nazista, como Auschwitz-Birkenau, uma unidade especial de prisioneiros judeus chamada Sonderkommando foi encarregada de guiar outros judeus para as câmaras de gás e de remover e cremar seus corpos.

O ex-prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz foi uma das últimas testemunhas oculares da chamada "solução final" — o plano nazista para erradicar o povo judeu da Europa, que culminou no assassinato de seis milhões de judeus.

As unidades dos Sonderkommando consistiam em prisioneiros judeus deportados para Auschwitz de 16 países diferentes, e o seu trabalho alimentava a máquina de matar.

Getty Images Dario Gabbai falou sobre suas provações a instituições dedicadas a manter viva a memória do Holocausto, como a USC Shoah Foundation, em novembro de 2018

O complexo de Auschwitz-Birkenau é o local do maior assassinato em massa da história da humanidade — estima-se que 1,1 milhão de pessoas foram mortas, das quais mais de 90% eram judeus. Este número é maior do que as perdas sofridas pelo Reino Unido e pelos EUA durante toda a guerra.

Auschwitz-Birkenau foi finalmente libertado pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1947. Esta data é agora lembrada como o Dia da Memória do Holocausto.

Corte de cabelo

Getty Images Cabelo coletado das mulheres assassinadas em exposição no Museu de Auschwitz-Birkenau

Os membros do Sonderkommando eram forçados a ajudar no processo dos assassinatos. As unidades paramilitares de elite de Hitler, conhecidas como SS, eram responsáveis ​​pela execução propriamente dita.