Nazista de foto icônica é identificado, com IA, após mais de 80 anos

A imagem mostra um homem agachado em frente a uma vala cheia de cadáveres, prestes a ser alvejado por um tiro de pistola, a ser disparado por um oficial alemão, durante o Holocausto, na Ucrânia, em 1941 / Crédito: USHMM-Archiv 2021.159

Até a primavera europeia de 1942, 100.000 pessoas – principalmente judeus – haviam sido assassinadas pelos nazistas do Comando C na Ucrânia. Entre elas, um homem com cabelos volumosos e maçãs do rosto salientes, vestindo um sobretudo e agachado à beira de uma vala com um olhar resignado, segundos antes de ser baleado. Os muitos cadáveres à sua frente e o atirador segurando a pistola atrás não deixavam dúvidas: ele sabia que iria morrer. Até hoje não quem é esse homem que foi morto. No entanto, recentemente, pesquisadores conseguiram identificar o autor do crime – com uma probabilidade de 99%.

O homem que segura a arma em uma "pose descontraída", com "indiferença performática" e "naturalidade processual" é muito provavelmente Jakobus Onnen, da SS (Schutzstaffel ou esquadra de proteção), o braço armado do partido nazista, e a foto é provavelmente um "troféu nazista", segundo o historiador alemão Jürgen Matthäus. As descobertas de Matthäus, que já chefiou o departamento de pesquisa do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, foram publicadas recentemente na revista especializada Zeitschrift für Geschichtswissenschaft da editora Metropol. "Esse é um passo importante que nos aproxima da realidade histórica do Holocausto. São momentos em que os historiadores, se me permitem generalizar, pensam: aqui eu ampliei os limites do nosso conhecimento", argumenta o historiador. A foto em questão, intitulada O último judeu em Vinnytsia, tornou-se uma das imagens mais conhecidas do Holocausto desde que surgiu, em 1961, durante o julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann em Israel.

No entanto, durante muito tempo a imagem foi identificada incorretamente. Apenas em 2023, Matthäus descobriu que a fotografia não havia sido feita em algum momento entre 1941 e 1943 em Vinnytsia, na Ucrânia, como se pensava inicialmente, mas sim em Berdychiv, a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Kiev. A descoberta foi resultado de uma feliz coincidência. Há alguns anos, o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, em Washington, recebeu os diários de guerra do soldado austríaco Walter Materna, membro da Wehrmacht (Forças Armadas do regime nazista), que em 1941 estava estacionado em Berdychiv. Neles, havia uma cópia dessa mesma foto, mas com qualidade significativamente melhor do que a cópia conhecida até então. No verso, estava escrito: "Final de julho de 1941. Execução de judeus pela SS na fortaleza de Berdychiv. 28 de julho de 1941".