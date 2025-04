Batalha de Berlim: há 80 anos, conflito iniciava a derrota do nazismo

A ofensiva teve início com o ataque das tropas comandadas pelo marechal soviético Georgy Zhukov às Colinas de Seelow, a Leste de Berlim. Após quatro dias de combates intensos, as forças soviéticas conseguiram tomar a posição, mas ao custo de mais de 30 mil soldados mortos.

A Batalha de Berlim foi a ofensiva final das forças aliadas soviéticas contra a capital do Terceiro Reich, ocorrida entre 16 de abril e 2 de maio de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, o início desse momento histórico completa 80 anos.

Simultaneamente, ao sul, o marechal Ivan Konev liderou suas tropas na tomada da cidade de Forst e avançou rumo aos campos abertos ao sul de Berlim. Parte de suas forças se dirigiu à capital alemã, enquanto outra parcela prosseguiu em direção ao Oeste, para se encontrar com as tropas norte-americanas que também avançavam pela Alemanha.

Esses movimentos resultaram no cerco quase completo do 9º Exército alemão e marcaram o início do colapso do aparato militar que ainda sustentava o regime de Adolf Hitler.

A resistência de Hitler e a Batalha de Halbe



Apesar do avanço inquestionável das forças soviéticas, a luta por Berlim estava apenas começando. Refugiado em seu bunker no subsolo da Chancelaria do Reich, Adolf Hitler ainda resistia, alheio à realidade que se desenrolava acima de sua cabeça.