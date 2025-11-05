Baleia centenária revela pistas para prolongar a vida humana

Estudo aponta que longevidade da baleia-da-groenlândia pode estar relacionada a uma maior capacidade de reparar mutações no DNA / Crédito: Reprodução/Bering Land Bridge National Preserve/Wikimedia Commons

A baleia-da-groenlândia é um dos maiores e mais longevos mamíferos do mundo, com uma expectativa de vida que poderia ultrapassar 200 anos. Por quê? Uma equipe científica internacional aponta que essa notável longevidade pode estar relacionada a uma maior capacidade de reparar mutações no DNA. O estudo sugere que a resposta à longevidade está em uma proteína chamada CIRBP. Ela desempenha um papel definidor na reparação de quebras de dupla hélice no DNA, um tipo de dano genético que pode causar doenças e reduzir a expectativa de vida em várias espécies, incluindo os humanos.

Um mecanismo contra o câncer O modelo de múltiplas escalas do câncer é um quadro amplamente aceito que explica como células normais não se tornam cancerígenas em um único passo, detalha Gorbunova. A doença se desenvolve depois que múltiplas mutações genéticas se acumulam em genes-chave que controlam o crescimento celular, a divisão e a reparação do DNA. Com base nesse modelo de múltiplas etapas, ou multiescala, seria de se esperar que animais com mais células e maior expectativa de vida acumulassem mais mutações e, portanto, enfrentassem um risco maior de câncer.

No entanto, não é isso que se observa na realidade – um enigma conhecido como Paradoxo de Peto, lembra comunicado publicado pela Universidade de Rochester. Na prática, espécies de grande porte não têm taxas de câncer mais altas do que espécies menores, mesmo possuindo muito mais células que se dividem por muitos anos. O paradoxo sugere que animais maiores, como elefantes e baleias, devem ter desenvolvido mecanismos adicionais para prevenir ou reparar mutações cancerígenas. Para tentar esclarecer a natureza exata desses mecanismos, a equipe investigou a probabilidade de que as células da baleia-do-groenlândia se transformassem em células cancerígenas ao serem expostas a um estímulo oncogênico, como radiação UV.