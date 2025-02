Jovem engolido por baleia conta como foi o susto: 'Me senti como Pinóquio'

Dell Simancas O momento em que Adrián Simancas foi 'abocanhado' por uma baleia Adrián Simancas estava passeando de caiaque pelo Estreito de Magalhães, no sul do Chile, quando sentiu uma pancada nas costas que o lançou ao ar. Ele fechou os olhos, e quando os abriu novamente, percebeu que estava dentro do corpo de uma baleia. "Senti uma textura viscosa, que roçou meu rosto. Naquele momento, fechei os olhos esperando um impacto, mas a sensação foi mais como se ela estivesse me virando, do que me golpeando, e naquele momento fiquei deitado", conta o venezuelano de 23 anos, que agora está em Punta Arenas, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

O pai de Adrián, Dell Simancas, de 49 anos, estava acompanhando o filho — e não conseguia entender direito o que estava acontecendo.

Eles tinham acabado de atravessar a Baía del Águila quando Dell começou a filmar o trajeto com uma câmera que ficava presa à popa fixa da canoa, para registrar as ondas que começavam a subir. Até que, de repente, Dell ouviu uma onda arrebentar atrás dele. "Quando me viro, não vejo Adrián. Fiquei preocupado por um segundo. Até vê-lo saindo do mar. Então vejo algo, um corpo, que imediatamente pensei ser provavelmente de uma baleia, devido ao seu tamanho", recorda o pai.

Só então que eles fizeram as manobras de resgate, conseguiram afastar o animal, e começaram a retornar. "Percebi que ela não havia me comido, que não era um predador", conta Adrián, que acredita que a baleia poderia estar brincando ou ter passado entre eles por curiosidade. Os Simancas chegaram ao Chile há mais de 7 anos, direto do Estado do Amazonas, na Venezuela, com a ideia de melhorar sua qualidade de vida. Mas nunca haviam imaginado que poderiam viver esta experiência com uma baleia.

"Foi um encontro com a vida selvagem em uma região do fim do mundo", afirma Adrián. A seguir, trechos da entrevista com Adrián Simancas. Dell Simancas A baleia depois de cuspir Adrián BBC News Mundo - Como foi esse momento?

Adrián Simancas - Estávamos remando há cerca de duas horas. Eu estava um pouco cansado, mas estávamos indo muito bem. Tínhamos as condições meteorológicas a nosso favor, estava tudo sob controle, até o momento em que senti algo me atingir por trás, se fechar sobre mim e me afundar. Tudo aconteceu em um segundo BBC News Mundo - O que você viu?