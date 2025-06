Aumento de câncer de apêndice entre jovens preocupa cientistas

Embora o número de pessoas com câncer de apêndice ainda seja muito baixo — apenas algumas pessoas por milhão desenvolvem a doença por ano — a incidência aumentou significativamente nas gerações mais jovens , em comparação com aqueles nascidos na década de 1940.

Em comparação com as pessoas nascidas de 1941 a 1949, as taxas de incidência de câncer de apêndice mais do que triplicaram entre as pessoas nascidas entre 1976 e 1984 e mais do que quadruplicaram entre as pessoas nascidas entre 1981 e 1989, de acordo com pesquisa. Pelo levantamento, esses aumentos na incidência ocorreram de 1975 a 2019.

O que preocupa os especialistas em saúde é o fato de o câncer de apêndice fazer parte de uma tendência de aumento nas taxas de câncer em jovens adultos. Nesta faixa etária (entre 15 e 39 anos), tem se observado maior número de casos de câncer colorretal, testicular, de mama, de ovário e de pâncreas, entre outros.

A tendência é observada em todas as regiões do mundo. Um estudo publicado na revista The Lancet constatou que as taxas de incidência de câncer colorretal de início precoce têm aumentado em 27 dos 50 países e territórios examinados.

O principal desafio para a saúde no futuro é que os jovens podem carregar esse risco aumentado de câncer consigo na velhice, o que pode prejudicar o progresso significativo no tratamento do câncer nas últimas décadas.