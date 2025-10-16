Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significam

Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significam

Os Arcanos Maiores se destacam por representar os grandes arquétipos e lições da vida. Cada carta, de O Louco a O Mundo, possui significado próprio; saiba quais são
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O baralho de tarot é dividido em Arcanos Maiores e Arcanos Menores. Os Arcanos Maiores são compostos por 22 cartas, numeradas de 0 (O Louco) a XXI (O Mundo).

Cada uma delas representa grandes lições e arquétipos universais, etapas da jornada espiritual e da experiência humana.

A seguir, O POVO separou uma lista que descreve cada um dos arcanos maiores e como interpretá-los.

Significados dos arcanos maiores do tarot

Uma leitura de tarot não deve ser vista como um destino fixo, mas sim como um guia que nos mostra possibilidades e caminhos alternativos. 

Confira as 22 cartas, em ordem numérica, e os seus significados:

0 – O Louco

O Louco fala sobre novos começos e a energia de quem inicia algo com entusiasmo e fé. Representa liberdade, espontaneidade e a coragem de seguir o próprio caminho.

Traz potencial ilimitado, mas alerta contra a imprudência e as decisões impulsivas. É a carta do salto de fé e da confiança na jornada.

I – O Mago

O Mago simboliza poder pessoal, ação e manifestação. Ele domina os quatro elementos (terra, água, fogo e ar), mostrando que tudo o que é preciso já está ao seu alcance.

Representa iniciativa, criatividade, habilidade de comunicação e capacidade de transformar ideias em realidade.

É uma carta de autoconfiança e realização.

II – A Sacerdotisa

Ligada à intuição, mistério e sabedoria interior, a Sacerdotisa representa o inconsciente e o conhecimento oculto.

Ela convida ao recolhimento e à reflexão, à escuta da voz interior e à confiança nos sinais sutis do universo. É o arquétipo do feminino sagrado e da sabedoria silenciosa.

III – A Imperatriz

Símbolo da fertilidade, abundância e nutrição, a Imperatriz fala sobre crescimento, amor, sensualidade e harmonia.

É uma carta de prosperidade, criatividade e conforto. Pode representar a figura materna ou a conexão com a natureza.

Também sugere sucesso e estabilidade emocional.

Leia mais

IV – O Imperador

O Imperador representa autoridade, estrutura e disciplina. É o arquétipo do pai e do líder, alguém que constrói com base sólida e lógica.

Traz energia de poder, estabilidade e autocontrole, mas pode indicar rigidez e resistência a mudanças se em desequilíbrio.

V – O Papa (ou Hierofante)

Esta carta trata de tradições, valores, fé e aprendizado espiritual. Representa o mentor, o conselheiro ou a figura religiosa que orienta através do conhecimento e da moral.

Convida à busca por sabedoria e conexão espiritual, respeitando rituais e tradições, mas alerta contra o dogmatismo e o viver somente pelas expectativas dos outros.

VI – Os Enamorados

Mais do que amor romântico, essa carta fala sobre escolhas conscientes e a união entre opostos: razão e emoção, mente e coração. Simboliza harmonia, parceria e alinhamento interno.

Pode representar relacionamentos profundos ou decisões importantes que exigem coerência com os próprios valores.

VII – O Carro (ou Carruagem)

Carta de determinação, força de vontade e progresso. Representa controle das emoções e direção clara.

Indica vitória após esforço, superação de obstáculos e equilíbrio entre forças opostas. Também pode apontar viagens e mudanças.

VIII – A Força

A Força fala sobre coragem, compaixão e domínio interior. Ela mostra o poder da paciência e da empatia sobre o impulso e a agressividade.

É o arquétipo do autocontrole, da superação e da confiança na própria capacidade.

IX – O Eremita

Representa introspecção, sabedoria e busca interior. O Eremita carrega a lanterna da verdade, iluminando o próprio caminho e inspirando outros.

Indica um período de reflexão, isolamento produtivo e amadurecimento espiritual.

X – A Roda da Fortuna

Carta de ciclos, destino e mudanças inevitáveis. Lembra que tudo está em movimento, o que sobe pode descer, e vice-versa.

Representa sorte, oportunidade e o fluxo da vida, incentivando a aceitar o que não se pode controlar e a agir quando a sorte gira a seu favor.

XI – A Justiça

Simboliza verdade, equilíbrio, causa e efeito. Representa a necessidade de tomar decisões racionais, justas e éticas.

É a carta da lei espiritual e do karma, lembrando que cada ação gera consequências. Pode indicar assuntos jurídicos ou decisões importantes na vida prática.

XII – O Enforcado

Fala sobre rendição, pausa e mudança de perspectiva. Indica um momento de espera, sacrifício ou de olhar para as situações sob outro ângulo.

Traz lições de paciência e aceitação, e convida ao desapego para o novo poder surgir.

XIII – A Morte

Não fala literalmente sobre o fim da vida, mas sobre transformações profundas e inevitáveis.

Representa o encerramento de ciclos, desapego e renovação. É a carta da transição, onde algo precisa terminar para que algo novo possa nascer.

XIV – A Temperança

Carta de equilíbrio, moderação e harmonia interior. Fala sobre paciência, cura e integração entre extremos.

Convida a unir razão e emoção fluidamente, mantendo serenidade e confiança no tempo certo das coisas.

XV – O Diabo

Representa apegos, vícios e ilusões. Mostra situações em que estamos presos por desejos materiais, dependências ou padrões destrutivos.

Também pode indicar paixões intensas e desafios ligados ao autocontrole. A lição é libertar-se das próprias correntes.

Leia mais

XVI – A Torre

A Torre simboliza ruptura, revelação e libertação. É o colapso de estruturas falsas, crenças limitantes ou situações insustentáveis.

Apesar do impacto, representa despertar e reconstrução sobre bases mais autênticas.

XVII – A Estrela

Carta de esperança, fé e inspiração. Traz cura espiritual, tranquilidade e renovação da confiança na vida.

Representa otimismo, beleza e propósito, após períodos difíceis.

XVIII – A Lua

Simboliza ilusões, intuição e mistérios do inconsciente. Pode indicar enganos, confusão emocional ou necessidade de confiar mais na percepção sutil.

É a carta do mundo interior, dos sonhos e da sensibilidade.

XIX – O Sol

Carta extremamente positiva. Representa clareza, vitalidade e sucesso. Fala sobre alegria, autenticidade e prosperidade.

É o triunfo da verdade, a iluminação e o reconhecimento por conquistas legítimas.

XX – O Julgamento

Fala sobre renascimento, perdão e reavaliação. Convida a olhar o passado com compaixão e a seguir em frente com consciência renovada.

É uma carta de despertar espiritual e libertação de culpas.

XXI – O Mundo

O último dos Arcanos Maiores representa conclusão, plenitude e realização. Simboliza o fechamento de um ciclo com êxito e a integração de todas as experiências anteriores.

Fala de harmonia, sucesso e equilíbrio. A recompensa da jornada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar