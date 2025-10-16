Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significam

O baralho de tarot é dividido em dois grupos; confira o significado de cada arcano maior / Crédito: LunarVogel / Shutterstock

O baralho de tarot é dividido em Arcanos Maiores e Arcanos Menores. Os Arcanos Maiores são compostos por 22 cartas, numeradas de 0 (O Louco) a XXI (O Mundo). Cada uma delas representa grandes lições e arquétipos universais, etapas da jornada espiritual e da experiência humana.

A seguir, O POVO separou uma lista que descreve cada um dos arcanos maiores e como interpretá-los. Significados dos arcanos maiores do tarot Estudar os símbolos dos arcanos auxilia na interpretação das cartas de tarot; confira o significado de cada um Crédito: Reprodução / sumundoperiferico.com Uma leitura de tarot não deve ser vista como um destino fixo, mas sim como um guia que nos mostra possibilidades e caminhos alternativos. Confira as 22 cartas, em ordem numérica, e os seus significados:

0 – O Louco

O Louco fala sobre novos começos e a energia de quem inicia algo com entusiasmo e fé. Representa liberdade, espontaneidade e a coragem de seguir o próprio caminho.

Traz potencial ilimitado, mas alerta contra a imprudência e as decisões impulsivas. É a carta do salto de fé e da confiança na jornada.

I – O Mago

O Mago simboliza poder pessoal, ação e manifestação. Ele domina os quatro elementos (terra, água, fogo e ar), mostrando que tudo o que é preciso já está ao seu alcance.



Representa iniciativa, criatividade, habilidade de comunicação e capacidade de transformar ideias em realidade.

É uma carta de autoconfiança e realização.

II – A Sacerdotisa

Ligada à intuição, mistério e sabedoria interior, a Sacerdotisa representa o inconsciente e o conhecimento oculto.



Ela convida ao recolhimento e à reflexão, à escuta da voz interior e à confiança nos sinais sutis do universo. É o arquétipo do feminino sagrado e da sabedoria silenciosa.

III – A Imperatriz

Símbolo da fertilidade, abundância e nutrição, a Imperatriz fala sobre crescimento, amor, sensualidade e harmonia.

É uma carta de prosperidade, criatividade e conforto. Pode representar a figura materna ou a conexão com a natureza.

