Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significam

Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significamOs Arcanos Maiores se destacam por representar os grandes arquétipos e lições da vida. Cada carta, de O Louco a O Mundo, possui significado próprio; saiba quais são
O baralho de tarot é dividido em Arcanos Maiores e Arcanos Menores. Os Arcanos Maiores são compostos por 22 cartas, numeradas de 0 (O Louco) a XXI (O Mundo).
Cada uma delas representa grandes lições e arquétipos universais, etapas da jornada espiritual e da experiência humana.
A seguir, O POVO separou uma lista que descreve cada um dos arcanos maiores e como interpretá-los.
Significados dos arcanos maiores do tarot
Uma leitura de tarot não deve ser vista como um destino fixo, mas sim como um guia que nos mostra possibilidades e caminhos alternativos.
Confira as 22 cartas, em ordem numérica, e os seus significados:
0 – O Louco
O Louco fala sobre novos começos e a energia de quem inicia algo com entusiasmo e fé. Representa liberdade, espontaneidade e a coragem de seguir o próprio caminho.
Traz potencial ilimitado, mas alerta contra a imprudência e as decisões impulsivas. É a carta do salto de fé e da confiança na jornada.
I – O Mago
O Mago simboliza poder pessoal, ação e manifestação. Ele domina os quatro elementos (terra, água, fogo e ar), mostrando que tudo o que é preciso já está ao seu alcance.
Representa iniciativa, criatividade, habilidade de comunicação e capacidade de transformar ideias em realidade.
É uma carta de autoconfiança e realização.
II – A Sacerdotisa
Ligada à intuição, mistério e sabedoria interior, a Sacerdotisa representa o inconsciente e o conhecimento oculto.
Ela convida ao recolhimento e à reflexão, à escuta da voz interior e à confiança nos sinais sutis do universo. É o arquétipo do feminino sagrado e da sabedoria silenciosa.
III – A Imperatriz
Símbolo da fertilidade, abundância e nutrição, a Imperatriz fala sobre crescimento, amor, sensualidade e harmonia.
É uma carta de prosperidade, criatividade e conforto. Pode representar a figura materna ou a conexão com a natureza.
Também sugere sucesso e estabilidade emocional.
IV – O Imperador
O Imperador representa autoridade, estrutura e disciplina. É o arquétipo do pai e do líder, alguém que constrói com base sólida e lógica.
Traz energia de poder, estabilidade e autocontrole, mas pode indicar rigidez e resistência a mudanças se em desequilíbrio.
V – O Papa (ou Hierofante)
Esta carta trata de tradições, valores, fé e aprendizado espiritual. Representa o mentor, o conselheiro ou a figura religiosa que orienta através do conhecimento e da moral.
Convida à busca por sabedoria e conexão espiritual, respeitando rituais e tradições, mas alerta contra o dogmatismo e o viver somente pelas expectativas dos outros.
VI – Os Enamorados
Mais do que amor romântico, essa carta fala sobre escolhas conscientes e a união entre opostos: razão e emoção, mente e coração. Simboliza harmonia, parceria e alinhamento interno.
Pode representar relacionamentos profundos ou decisões importantes que exigem coerência com os próprios valores.
VII – O Carro (ou Carruagem)
Carta de determinação, força de vontade e progresso. Representa controle das emoções e direção clara.
Indica vitória após esforço, superação de obstáculos e equilíbrio entre forças opostas. Também pode apontar viagens e mudanças.
VIII – A Força
A Força fala sobre coragem, compaixão e domínio interior. Ela mostra o poder da paciência e da empatia sobre o impulso e a agressividade.
É o arquétipo do autocontrole, da superação e da confiança na própria capacidade.
IX – O Eremita
Representa introspecção, sabedoria e busca interior. O Eremita carrega a lanterna da verdade, iluminando o próprio caminho e inspirando outros.
Indica um período de reflexão, isolamento produtivo e amadurecimento espiritual.
X – A Roda da Fortuna
Carta de ciclos, destino e mudanças inevitáveis. Lembra que tudo está em movimento, o que sobe pode descer, e vice-versa.
Representa sorte, oportunidade e o fluxo da vida, incentivando a aceitar o que não se pode controlar e a agir quando a sorte gira a seu favor.
XI – A Justiça
Simboliza verdade, equilíbrio, causa e efeito. Representa a necessidade de tomar decisões racionais, justas e éticas.
É a carta da lei espiritual e do karma, lembrando que cada ação gera consequências. Pode indicar assuntos jurídicos ou decisões importantes na vida prática.
XII – O Enforcado
Fala sobre rendição, pausa e mudança de perspectiva. Indica um momento de espera, sacrifício ou de olhar para as situações sob outro ângulo.
Traz lições de paciência e aceitação, e convida ao desapego para o novo poder surgir.
XIII – A Morte
Não fala literalmente sobre o fim da vida, mas sobre transformações profundas e inevitáveis.
Representa o encerramento de ciclos, desapego e renovação. É a carta da transição, onde algo precisa terminar para que algo novo possa nascer.
XIV – A Temperança
Carta de equilíbrio, moderação e harmonia interior. Fala sobre paciência, cura e integração entre extremos.
Convida a unir razão e emoção fluidamente, mantendo serenidade e confiança no tempo certo das coisas.
XV – O Diabo
Representa apegos, vícios e ilusões. Mostra situações em que estamos presos por desejos materiais, dependências ou padrões destrutivos.
Também pode indicar paixões intensas e desafios ligados ao autocontrole. A lição é libertar-se das próprias correntes.
XVI – A Torre
A Torre simboliza ruptura, revelação e libertação. É o colapso de estruturas falsas, crenças limitantes ou situações insustentáveis.
Apesar do impacto, representa despertar e reconstrução sobre bases mais autênticas.
XVII – A Estrela
Carta de esperança, fé e inspiração. Traz cura espiritual, tranquilidade e renovação da confiança na vida.
Representa otimismo, beleza e propósito, após períodos difíceis.
XVIII – A Lua
Simboliza ilusões, intuição e mistérios do inconsciente. Pode indicar enganos, confusão emocional ou necessidade de confiar mais na percepção sutil.
É a carta do mundo interior, dos sonhos e da sensibilidade.
XIX – O Sol
Carta extremamente positiva. Representa clareza, vitalidade e sucesso. Fala sobre alegria, autenticidade e prosperidade.
É o triunfo da verdade, a iluminação e o reconhecimento por conquistas legítimas.
XX – O Julgamento
Fala sobre renascimento, perdão e reavaliação. Convida a olhar o passado com compaixão e a seguir em frente com consciência renovada.
É uma carta de despertar espiritual e libertação de culpas.
XXI – O Mundo
O último dos Arcanos Maiores representa conclusão, plenitude e realização. Simboliza o fechamento de um ciclo com êxito e a integração de todas as experiências anteriores.
Fala de harmonia, sucesso e equilíbrio. A recompensa da jornada.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente