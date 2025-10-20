Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarot e os arcanos menores: o que são e o que significam?

Tarot e os arcanos menores: o que são e o que significam?

Os arcanos menores representam aspectos mundanos e cotidianos da vida humana. Divididas em naipes, cada carta possui significado próprio; saiba quais são
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tarot, ou “tarô”, é um baralho composto por dezenas de cartas simbólicas que representam mensagens do oráculo, carregadas de arquétipos, significados e mistérios. Composto por 78 cartas, é dividido em dois grupos: os Arcanos maiores e os arcanos menores.

Os arcanos menores são considerados auxiliares, pois complementam a leitura dos maiores. Com 56 cartas, divididas em 4 naipes: Paus, Copas, Espadas e Ouros, esse grupo representa aspectos mais mundanos, ou seja, o cotidiano humano.

A leitura de cartas, chamado de cartomancia, atravessa séculos e continua fascinando a cada geração. Mas para isso, é preciso conhecer o significado do barulho para conseguir interpretá-lo.

Leia mais

A seguir, O POVO separou uma lista com o significado geral de cada carta:

Cartas de tarot: quais são os arcanos menores e os seus significados?

Cada naipe contém 14 cartas, dez numeradas de Ás a 10 e quatro figuras da corte que representam diferentes arquétipos de pessoas, sendo elas o Pajem (ou valete), Cavaleiro, Rainha e Rei.

Cada naipe está associado a um elemento e a um aspecto da vida; confira:

Naipe de Paus

Ligado a ação, energia, criatividade e vontade, o naipe de paus é associado ao elemento de fogo.

  • Ás de Paus (1): Início criativo, nova energia, entusiasmo.
  • Dois de Paus (2): Planejamento, visão de futuro, escolha.
  • Três de Paus (3): Expansão, progresso, resultados chegando.
  • Quatro de Paus (4): Celebração, harmonia, estabilidade.
  • Cinco de Paus (5): Conflito, competição, disputa.
  • Seis de Paus (6): Vitória, reconhecimento, sucesso.
  • Sete de Paus (7): Coragem, defesa, perseverança.
  • Oito de Paus (8): Movimento rápido, mensagens, ação imediata.
  • Nove de Paus (9): Resistência, força interior, proteção.
  • Dez de Paus (10): Sobrecarga, responsabilidades, cansaço.
  • Pajem de Paus: Novas ideias, curiosidade, entusiasmo.
  • Cavaleiro de Paus: Impulsividade, aventura, paixão.
  • Rainha de Paus: Confiança, magnetismo, liderança.
  • Rei de Paus: Inspiração, visão, autoridade.

Naipe de Copas

Ligado a emoções, relacionamentos, sentimentos, o naipe de copas é associado ao elemento água.

  • Ás de Copas (1): Novo amor, emoção nascente, sensibilidade.
  • Dois de Copas (2): União, parceria, harmonia emocional.
  • Três de Copas (3): Amizade, celebração, comunidade.
  • Quatro de Copas (4): Apatia, desinteresse, introspecção.
  • Cinco de Copas (5): Tristeza, perda, arrependimento.
  • Seis de Copas (6): Nostalgia, memórias, inocência.
  • Sete de Copas (7): Ilusões, escolhas, fantasia.
  • Oito de Copas (8): Desapego, busca interior, mudança.
  • Nove de Copas (9): Satisfação, realização emocional, prazer.
  • Dez de Copas (10): Amor pleno, felicidade familiar, harmonia.
  • Pajem de Copas: Mensagem emocional, sensibilidade, imaginação.
  • Cavaleiro de Copas: Romance, idealismo, proposta amorosa.
  • Rainha de Copas: Empatia, intuição, compaixão.
  • Rei de Copas: Equilíbrio emocional, sabedoria afetiva.

Leia mais

Naipe de Espadas

Ligado a mente, comunicação, conflitos, o naipe de espadas é associado ao elemento ar.

  • Ás de Espadas (1): Clareza mental, verdade, novas ideias.
  • Dois de Espadas (2): Indecisão, negação, equilíbrio forçado.
  • Três de Espadas (3): Dor emocional, separação, decepção.
  • Quatro de Espada (4): Descanso, pausa, recuperação.
  • Cinco de Espadas (5): Conflito, derrota, manipulação.
  • Seis de Espadas (6): Transição, mudança, viagem interior.
  • Sete de Espadas (7): Estratégia, segredo, engano.
  • Oito de Espadas (8): Limitação mental, prisão interior.
  • Nove de Espadas (9): Ansiedade, insônia, medo.
  • Dez de Espadas (10): Fim doloroso, traição, liberação.
  • Pajem de Espadas: Vigilância, curiosidade mental, comunicação.
  • Cavaleiro de Espadas: Ação rápida, determinação, impulsividade.
  • Rainha de Espadas: Clareza, frieza racional, independência.
  • Rei de Espadas: Autoridade mental, lógica, justiça.

Naipe de Ouros

Ligado a finanças, trabalho, mundo material, o naipe de ouros é associado ao elemento terra.

  • Ás de Ouros: Novo começo material, oportunidade, abundância.
  • Dois de Ouros: Equilíbrio, adaptação, gestão de recursos.
  • Três de Ouros: Trabalho em equipe, aprendizado, progresso.
  • Quatro de Ouros: Apego, segurança, controle.
  • Cinco de Ouros: Perda, dificuldades financeiras, isolamento.
  • Seis de Ouros: Generosidade, ajuda, equilíbrio material.
  • Sete de Ouros: Paciência, avaliação, crescimento lento.
  • Oito de Ouros: Dedicação, aprendizado, maestria.
  • Nove de Ouros: Independência, luxo, autossuficiência.
  • Dez de Ouros: Prosperidade, legado, estabilidade familiar.
  • Pajem de Ouros: Oportunidade prática, estudo, início material.
  • Cavaleiro de Ouros: Persistência, rotina, responsabilidade.
  • Rainha de Ouros: Cuidado, conforto, prosperidade doméstica.
  • Rei de Ouros: Sucesso financeiro, estabilidade, liderança prática.

Leitura dos arcanos maiores e menores

Os arcanos maiores, compostos por 22 cartas numeradas de 0 (O Louco) a XXI (O Mundo), representam grandes lições e arquétipos universais. As cartas desse grupo normalmente são usadas para perguntas sobre um propósito maior e de longo prazo.

Já os arcanos menores, compostos por 56 cartas divididas em quatro naipes, são usadas para detalhes do dia a dia. Uma leitura comum feita com esse grupo de cartas é sobre esclarecimento de sentimentos, por exemplo. 

Porém, a forma mais comum de ler tarot é utilizando o baralho completo com as 78 cartas juntas. Assim, os arcanos maiores vão mostrar a mensagem central da tiragem, enquanto os arcanos menores darão os detalhes mais diretos e específicos relacionados a essa mensagem.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar