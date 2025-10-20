Tarot e os arcanos menores: o que são e o que significam?Os arcanos menores representam aspectos mundanos e cotidianos da vida humana. Divididas em naipes, cada carta possui significado próprio; saiba quais são
O tarot, ou “tarô”, é um baralho composto por dezenas de cartas simbólicas que representam mensagens do oráculo, carregadas de arquétipos, significados e mistérios. Composto por 78 cartas, é dividido em dois grupos: os Arcanos maiores e os arcanos menores.
Os arcanos menores são considerados auxiliares, pois complementam a leitura dos maiores. Com 56 cartas, divididas em 4 naipes: Paus, Copas, Espadas e Ouros, esse grupo representa aspectos mais mundanos, ou seja, o cotidiano humano.
A leitura de cartas, chamado de cartomancia, atravessa séculos e continua fascinando a cada geração. Mas para isso, é preciso conhecer o significado do barulho para conseguir interpretá-lo.
A seguir, O POVO separou uma lista com o significado geral de cada carta:
Cartas de tarot: quais são os arcanos menores e os seus significados?
Cada naipe contém 14 cartas, dez numeradas de Ás a 10 e quatro figuras da corte que representam diferentes arquétipos de pessoas, sendo elas o Pajem (ou valete), Cavaleiro, Rainha e Rei.
Cada naipe está associado a um elemento e a um aspecto da vida; confira:
Naipe de Paus
Ligado a ação, energia, criatividade e vontade, o naipe de paus é associado ao elemento de fogo.
- Ás de Paus (1): Início criativo, nova energia, entusiasmo.
- Dois de Paus (2): Planejamento, visão de futuro, escolha.
- Três de Paus (3): Expansão, progresso, resultados chegando.
- Quatro de Paus (4): Celebração, harmonia, estabilidade.
- Cinco de Paus (5): Conflito, competição, disputa.
- Seis de Paus (6): Vitória, reconhecimento, sucesso.
- Sete de Paus (7): Coragem, defesa, perseverança.
- Oito de Paus (8): Movimento rápido, mensagens, ação imediata.
- Nove de Paus (9): Resistência, força interior, proteção.
- Dez de Paus (10): Sobrecarga, responsabilidades, cansaço.
- Pajem de Paus: Novas ideias, curiosidade, entusiasmo.
- Cavaleiro de Paus: Impulsividade, aventura, paixão.
- Rainha de Paus: Confiança, magnetismo, liderança.
- Rei de Paus: Inspiração, visão, autoridade.
Naipe de Copas
Ligado a emoções, relacionamentos, sentimentos, o naipe de copas é associado ao elemento água.
- Ás de Copas (1): Novo amor, emoção nascente, sensibilidade.
- Dois de Copas (2): União, parceria, harmonia emocional.
- Três de Copas (3): Amizade, celebração, comunidade.
- Quatro de Copas (4): Apatia, desinteresse, introspecção.
- Cinco de Copas (5): Tristeza, perda, arrependimento.
- Seis de Copas (6): Nostalgia, memórias, inocência.
- Sete de Copas (7): Ilusões, escolhas, fantasia.
- Oito de Copas (8): Desapego, busca interior, mudança.
- Nove de Copas (9): Satisfação, realização emocional, prazer.
- Dez de Copas (10): Amor pleno, felicidade familiar, harmonia.
- Pajem de Copas: Mensagem emocional, sensibilidade, imaginação.
- Cavaleiro de Copas: Romance, idealismo, proposta amorosa.
- Rainha de Copas: Empatia, intuição, compaixão.
- Rei de Copas: Equilíbrio emocional, sabedoria afetiva.
Naipe de Espadas
Ligado a mente, comunicação, conflitos, o naipe de espadas é associado ao elemento ar.
- Ás de Espadas (1): Clareza mental, verdade, novas ideias.
- Dois de Espadas (2): Indecisão, negação, equilíbrio forçado.
- Três de Espadas (3): Dor emocional, separação, decepção.
- Quatro de Espada (4): Descanso, pausa, recuperação.
- Cinco de Espadas (5): Conflito, derrota, manipulação.
- Seis de Espadas (6): Transição, mudança, viagem interior.
- Sete de Espadas (7): Estratégia, segredo, engano.
- Oito de Espadas (8): Limitação mental, prisão interior.
- Nove de Espadas (9): Ansiedade, insônia, medo.
- Dez de Espadas (10): Fim doloroso, traição, liberação.
- Pajem de Espadas: Vigilância, curiosidade mental, comunicação.
- Cavaleiro de Espadas: Ação rápida, determinação, impulsividade.
- Rainha de Espadas: Clareza, frieza racional, independência.
- Rei de Espadas: Autoridade mental, lógica, justiça.
Naipe de Ouros
Ligado a finanças, trabalho, mundo material, o naipe de ouros é associado ao elemento terra.
- Ás de Ouros: Novo começo material, oportunidade, abundância.
- Dois de Ouros: Equilíbrio, adaptação, gestão de recursos.
- Três de Ouros: Trabalho em equipe, aprendizado, progresso.
- Quatro de Ouros: Apego, segurança, controle.
- Cinco de Ouros: Perda, dificuldades financeiras, isolamento.
- Seis de Ouros: Generosidade, ajuda, equilíbrio material.
- Sete de Ouros: Paciência, avaliação, crescimento lento.
- Oito de Ouros: Dedicação, aprendizado, maestria.
- Nove de Ouros: Independência, luxo, autossuficiência.
- Dez de Ouros: Prosperidade, legado, estabilidade familiar.
- Pajem de Ouros: Oportunidade prática, estudo, início material.
- Cavaleiro de Ouros: Persistência, rotina, responsabilidade.
- Rainha de Ouros: Cuidado, conforto, prosperidade doméstica.
- Rei de Ouros: Sucesso financeiro, estabilidade, liderança prática.
Leitura dos arcanos maiores e menores
Os arcanos maiores, compostos por 22 cartas numeradas de 0 (O Louco) a XXI (O Mundo), representam grandes lições e arquétipos universais. As cartas desse grupo normalmente são usadas para perguntas sobre um propósito maior e de longo prazo.
Já os arcanos menores, compostos por 56 cartas divididas em quatro naipes, são usadas para detalhes do dia a dia. Uma leitura comum feita com esse grupo de cartas é sobre esclarecimento de sentimentos, por exemplo.
Porém, a forma mais comum de ler tarot é utilizando o baralho completo com as 78 cartas juntas. Assim, os arcanos maiores vão mostrar a mensagem central da tiragem, enquanto os arcanos menores darão os detalhes mais diretos e específicos relacionados a essa mensagem.