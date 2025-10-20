Tarot e os arcanos menores: o que são e o que significam?

O baralho de tarot é dividido em dois grupos; confira o significado de cada arcano menor / Crédito: Freepik

O tarot, ou “tarô”, é um baralho composto por dezenas de cartas simbólicas que representam mensagens do oráculo, carregadas de arquétipos, significados e mistérios. Composto por 78 cartas, é dividido em dois grupos: os Arcanos maiores e os arcanos menores.

Os arcanos menores são considerados auxiliares, pois complementam a leitura dos maiores. Com 56 cartas, divididas em 4 naipes: Paus, Copas, Espadas e Ouros, esse grupo representa aspectos mais mundanos, ou seja, o cotidiano humano.



A leitura de cartas, chamado de cartomancia, atravessa séculos e continua fascinando a cada geração. Mas para isso, é preciso conhecer o significado do barulho para conseguir interpretá-lo. Leia mais Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significam Sobre o assunto Tarot e os arcanos maiores: o que são e o que significam A seguir, O POVO separou uma lista com o significado geral de cada carta: Cartas de tarot: quais são os arcanos menores e os seus significados?

Cada naipe contém 14 cartas, dez numeradas de Ás a 10 e quatro figuras da corte que representam diferentes arquétipos de pessoas, sendo elas o Pajem (ou valete), Cavaleiro, Rainha e Rei.



Cada naipe está associado a um elemento e a um aspecto da vida; confira:

Naipe de Paus Ligado a ação, energia, criatividade e vontade, o naipe de paus é associado ao elemento de fogo.

Ás de Paus (1): Início criativo, nova energia, entusiasmo. Dois de Paus (2): Planejamento, visão de futuro, escolha. Três de Paus (3): Expansão, progresso, resultados chegando. Quatro de Paus (4): Celebração, harmonia, estabilidade. Cinco de Paus (5): Conflito, competição, disputa. Seis de Paus (6): Vitória, reconhecimento, sucesso. Sete de Paus (7): Coragem, defesa, perseverança. Oito de Paus (8): Movimento rápido, mensagens, ação imediata. Nove de Paus (9): Resistência, força interior, proteção. Dez de Paus (10): Sobrecarga, responsabilidades, cansaço. Pajem de Paus: Novas ideias, curiosidade, entusiasmo. Cavaleiro de Paus: Impulsividade, aventura, paixão. Rainha de Paus: Confiança, magnetismo, liderança. Rei de Paus: Inspiração, visão, autoridade. Naipe de Copas Ligado a emoções, relacionamentos, sentimentos, o naipe de copas é associado ao elemento água.



Ás de Copas (1): Novo amor, emoção nascente, sensibilidade. Dois de Copas (2): União, parceria, harmonia emocional. Três de Copas (3): Amizade, celebração, comunidade. Quatro de Copas (4): Apatia, desinteresse, introspecção. Cinco de Copas (5): Tristeza, perda, arrependimento. Seis de Copas (6): Nostalgia, memórias, inocência. Sete de Copas (7): Ilusões, escolhas, fantasia. Oito de Copas (8): Desapego, busca interior, mudança. Nove de Copas (9): Satisfação, realização emocional, prazer. Dez de Copas (10): Amor pleno, felicidade familiar, harmonia. Pajem de Copas: Mensagem emocional, sensibilidade, imaginação. Cavaleiro de Copas: Romance, idealismo, proposta amorosa. Rainha de Copas: Empatia, intuição, compaixão. Rei de Copas: Equilíbrio emocional, sabedoria afetiva. Leia mais Tarot: o que significa cada carta do baralho? Sobre o assunto Tarot: o que significa cada carta do baralho? Naipe de Espadas

Ligado a mente, comunicação, conflitos, o naipe de espadas é associado ao elemento ar. Ás de Espadas (1): Clareza mental, verdade, novas ideias. Dois de Espadas (2): Indecisão, negação, equilíbrio forçado. Três de Espadas (3): Dor emocional, separação, decepção. Quatro de Espada (4): Descanso, pausa, recuperação. Cinco de Espadas (5): Conflito, derrota, manipulação. Seis de Espadas (6): Transição, mudança, viagem interior. Sete de Espadas (7): Estratégia, segredo, engano. Oito de Espadas (8): Limitação mental, prisão interior. Nove de Espadas (9): Ansiedade, insônia, medo. Dez de Espadas (10): Fim doloroso, traição, liberação. Pajem de Espadas: Vigilância, curiosidade mental, comunicação. Cavaleiro de Espadas: Ação rápida, determinação, impulsividade. Rainha de Espadas: Clareza, frieza racional, independência. Rei de Espadas: Autoridade mental, lógica, justiça. Naipe de Ouros

Ligado a finanças, trabalho, mundo material, o naipe de ouros é associado ao elemento terra.

