Veja a carta do tarot que representa o seu signo

Esse é uma ferramenta poderosa para entender melhor as características de cada nativo

Cada signo tem características e energias predominantes que podem ser atribuídas a cartas específicas do tarot. Essa conexão oferece uma visão profunda sobre o comportamento, os desafios e os potenciais de cada pessoa. Ao descobrir qual carta do tarot está alinhada com o seu signo, você pode obter uma compreensão mais profunda de si e das influências que moldam sua jornada.

A seguir, confira qual carta representa cada nativo do zodíaco!

Áries: Imperador