Nomes de bebê: os mais comuns e os mais raros do Brasil

Quando chega o momento de batizar um bebê, muitos pais se perguntam se o nome será “comum” ou poderá conferi-lo certa individualidade. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece uma ferramenta ideal para responder a essa dúvida: a base de dados “Nomes no Brasil”, censo realizado em 2022 e divulgado hoje, 4.

Confira abaixo quais são os nomes mais comuns e os mais raros do País que podem ajudar na escolha de um bebê a caminho. Nomes de bebê: por que consultar a base do IBGE Lançado com base no Censo Demográfico, o projeto "Nomes no Brasil" reúne mais de 130 mil nomes próprios diferentes registrados entre os brasileiros. A partir da ferramenta, é possível saber quantas pessoas têm determinado nome, em qual década o nome mais apareceu, sua distribuição por estado ou município: dados que ajudam a entender se a escolha será altamente frequente ou mais rara.

Nomes de bebê mais comuns O levantamento revela que alguns nomes atravessam gerações e permanecem amplamente utilizados. Entre eles: “Maria”, que aparece com mais de 11,7 milhões de registros em todo o país.



“José”, que lidera entre os homens, com cerca de 5,7 milhões de registros.



Outros nomes tradicionais entre os mais frequentes são "Ana", "João", "Antônio", "Francisco", "Carlos", "Pedro", "Lucas" e "Rafael". Esses perfis ajudam pais que buscam nomes mais clássicos, seguros e identificáveis: nomes que dificilmente serão esquecidos.