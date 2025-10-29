Pulgas e carrapatos: 10 fatos e mitos que você precisa conhecer

Mitos e verdades sobre pulgas e carrapatos: proteja seus pets e sua casaEles estão em casas, quintais e até nas roupas. Entenda mitos e verdades sobre pulgas e carrapatos, veja curiosidades e saiba como proteger seu pet
Quem convive com cães e gatos sabe que pulgas e carrapatos são um dos maiores incômodos do dia a dia. Esses parasitas não apenas provocam coceiras intensas, mas também podem transmitir doenças graves; tanto para os animais quanto para os humanos.
Segundo a médica-veterinária Kathia Soares, da MSD Saúde Animal, não existe ambiente 100% seguro. “O risco está presente tanto em áreas rurais quanto em grandes cidades, e a prevenção contínua é a forma mais eficaz de proteger cães e gatos de infestações e doenças”, afirma.
A seguir, conheça mais informações sobre pulgas e carrapatos e veja curiosidades.
Fatos e mitos sobre pulgas e carrapatos
Com base nas orientações da especialista e em informações científicas do livro Insetos na Educação (Maia, Jorge e Isaias, 2023), ideias pré-conceituadas sobre os animais podem ser equivocadas.
Conheça quais são mitos e quais são fatos:
1. Pets de apartamento estão seguros?
Mito. Animais que não saem de casa não precisam de proteção.
Mesmo pets de ambiente interno podem ser expostos a parasitas trazidos em roupas, visitas ou outros animais. A proteção deve ser constante e preventiva, independentemente do estilo de vida.
2. Animais urbanos também correm risco
Mito. Pets que vivem em cidades grandes não pegam pulgas e carrapatos.
A crença de que somente animais do campo estão expostos é falsa. Mesmo nos centros urbanos, esses parasitas encontram abrigos ideais em parques, jardins e praças, além de poderem ser trazidos em roupas, sapatos e bolsas de humanos. Ou seja, morar em apartamento não é sinônimo de proteção.
Contraponto: no Brasil, muitas pessoas ainda associam infestações apenas a ambientes rurais, o que atrasa o diagnóstico e o uso regular de antiparasitários.
3. Verão é o único período de risco?
Mito. Pulgas e carrapatos só aparecem no calor. É verdade que altas temperaturas favorecem a reprodução — elas preferem climas entre 25 °C e 35 °C, segundo a Fiocruz. Mas, no frio, os parasitas buscam locais fechados e aquecidos, como dentro de casas, mantendo o perigo o ano todo.
Contraponto: no Brasil, o uso de antipulgas costuma aumentar no verão e cair no inverno, o que favorece o retorno das infestações domésticas.
4. Eles também atacam humanos
Verdade. Pulgas e carrapatos podem picar pessoas, especialmente crianças que têm contato próximo com o chão e com os pets. Além do desconforto, há risco de transmissão de doenças como febre maculosa e erliquiose.
5. Vinagre resolve?
Mito. Receitas caseiras eliminam pulgas.
O vinagre, por exemplo, não tem ação comprovada e pode até causar irritação na pele dos animais. O ideal é usar produtos veterinários com eficácia testada.
Contraponto: muitos tutores brasileiros ainda recorrem a métodos caseiros, mas veterinários alertam que a automedicação pode agravar o problema.
6. Humanos também trazem parasitas para casa
Mito. Apenas os pets levam pulgas e carrapatos para dentro do lar.
Os humanos também são vetores. Após passeios, pulgas podem se fixar em roupas e sapatos, entrando facilmente em casa.
7. Multiplicação em alta velocidade
Verdade. Uma única fêmea de pulga pode pôr até 50 ovos por dia, e o ciclo completo leva de cinco a seis semanas. Isso significa que uma infestação pode começar com apenas alguns parasitas.
8. Problema além da coceira
Verdade. Esses parasitas transmitem doenças graves, como babesiose, erliquiose, micoplasmose e febre maculosa, além de causar reações alérgicas intensas nos pets.
9. A infestação não está só no animal
Mito. O problema está apenas no pet.
Apenas 5% dos parasitas estão sobre o corpo do animal. Os demais vivem no ambiente — tapetes, sofás e frestas de pisos. Por isso, é essencial higienizar a casa e aplicar antiparasitários regularmente.
10. Prevenção contínua é indispensável
Verdade. O uso de produtos antiparasitários deve ser feito durante todo o ano, e não apenas em períodos de infestação. Esses produtos quebram o ciclo de vida dos parasitas, que dura de 5 a 12 semanas, evitando reinfestações.
O que a ciência diz sobre pulgas e carrapatos
Conforme o livro Insetos na Educação, as pulgas são insetos sem asas, hematófagos e de até 3 milímetros, capazes de saltar até 1 metro de altura. Já os carrapatos são aracnídeos, parentes das aranhas e escorpiões, que se alimentam exclusivamente de sangue.
O estudo explica ainda que as larvas de pulgas vivem próximas às fezes dos adultos, que contêm sangue e feromônios de agregação — uma forma de comunicação química entre indivíduos da mesma espécie.
“Esses parasitas dependem de outros organismos para sobreviver, reduzindo a energia e o bem-estar dos hospedeiros”, descreve o artigo.
Mais curiosidades sobre pulgas e carrapatos
- Pulgas podem saltar até 30 cm de altura e produzir mais de 400 ovos em um mês.
- 95% das pulgas estão fora do corpo do animal, espalhadas pelo ambiente.
- O bicho-do-pé é causado por uma espécie de pulga chamada Tunga penetrans, que ataca humanos e suínos.
- Carrapatos não saltam nem voam; eles esperam o hospedeiro passar para se prender.
- Algumas espécies de carrapato podem causar paralisia temporária em pessoas e animais.
- Existem mais de 800 espécies de carrapatos no mundo, e muitas podem sobreviver meses sem se alimentar.
- Tanto pulgas quanto carrapatos preferem ambientes quentes e úmidos, ideais para reprodução.