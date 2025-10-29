Pulgas e carrapatos: 10 fatos e mitos que você precisa conhecer

Muitos tutores brasileiros ainda recorrem a métodos caseiros para pulgas e carrapatos, mas veterinária alerta que a automedicação pode agravar o problema. / Crédito: Jerry Kirkhart/Wikimedia

Quem convive com cães e gatos sabe que pulgas e carrapatos são um dos maiores incômodos do dia a dia. Esses parasitas não apenas provocam coceiras intensas, mas também podem transmitir doenças graves; tanto para os animais quanto para os humanos. Segundo a médica-veterinária Kathia Soares, da MSD Saúde Animal, não existe ambiente 100% seguro. “O risco está presente tanto em áreas rurais quanto em grandes cidades, e a prevenção contínua é a forma mais eficaz de proteger cães e gatos de infestações e doenças”, afirma.

1. Pets de apartamento estão seguros? Mito. Animais que não saem de casa não precisam de proteção. Mesmo pets de ambiente interno podem ser expostos a parasitas trazidos em roupas, visitas ou outros animais. A proteção deve ser constante e preventiva, independentemente do estilo de vida. 2. Animais urbanos também correm risco Mito. Pets que vivem em cidades grandes não pegam pulgas e carrapatos.