Lei garante recompensa a quem devolve objeto achado no Brasil

Lei brasileira garante direto à recompensa para quem devolver objetivo perdido. Advogada explica o que está prevista na legislação / Crédito: Pexels / Yan Krukau

A máxima “achado não é roubado” não se sustenta na lei. No Brasil, quem encontra um objeto de valor na rua deve tentar devolver ao dono ou entregar às autoridades e pode ter direito a uma recompensa. Ao O POVO, a advogada Millena Aragão explica que a legislação brasileira é clara quanto à obrigação de devolver objetos encontrados e como proceder caso uma situação como ocorra essa ocorra com você. Saiba a seguir:

O que diz a lei sobre objetos encontrados? Embora o ditado popular “achado não é roubado” seja bastante conhecido, ele não reflete o que diz a legislação brasileira. De acordo com a advogada Millena Aragão, o Código Civil estabelece que quem encontra um objeto de valor tem o dever de tentar localizar o dono para devolvê-lo. “A simples posse de algo achado na rua não transfere automaticamente a propriedade”, explica. Diferença entre bem perdido e bem abandonado Segundo Millena, é essencial distinguir bem perdido de bem abandonado. “O bem perdido é aquele que o dono não quis se desfazer, mas o perdeu de forma involuntária — como uma mochila esquecida em uma lanchonete”, exemplifica.

Já o bem abandonado é o oposto: o proprietário renuncia à posse e não tem mais interesse sobre ele, como uma cadeira velha deixada na calçada. >> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Quando há direito à recompensa? A advogada destaca que a lei prevê recompensa somente para bens perdidos, e não para os abandonados.

“O Código Civil determina que o dono deve pagar, no mínimo, 5% do valor do objeto a quem o encontrou e devolveu”, explica. Como proceder ao encontrar um objeto de valor Quem encontrar um item perdido deve tentar identificar o dono e realizar a devolução. “Se não for possível localizar o proprietário, a orientação é entregar o bem a uma Delegacia de Polícia ou a uma agência dos Correios, que encaminhará o item ao serviço de Achados e Perdidos”, orienta Millena.