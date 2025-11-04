Maria, Franciso e Silva: veja os nomes mais utilizados no Ceará

Levantamento mostra nomes mais usados no Brasil e no mundo / Crédito: Reprodução/Freepik

Maria e Francisco são os nomes mais utilizados no Ceará, de acordo com a pesquisa Nomes do Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento completo foi divulgado nessa terça-feira, 4, e tem como base os dados do Censo Demográfico de 2022.

Ao todo, 12% das mulheres cearenses, cerca de 1,1 milhão, se chamam Maria. Entre os homens, 546 mil possuem o nome Francisco, equivalente a 6% da população masculina do Estado. Confira nomes mais usados no Ceará: Mulhres: Maria - 1.105.398

Ana - 270.007

Francisca - 220.558

Antonia - 158.154

Raimunda - 38.710

Rita - 26.138

Vitoria - 24.634

Cicera - 24.530

Lara - 17.107

Leticia - 15.643 Homens:

Francisco - 546.074

Jose - 399.572

Antonio - 296.624

Joao - 187.759

Pedro - 93.222

Raimundo - 79.720

Carlos - 70.896

Paulo - 56.756

Luiz - 49.239

Cicero - 42.927 O Estado possui alguns recortes interessantes apontados pelo IBGE, como os casos dos municípios de Morrinho e Bela Cruz, onde a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria. Em Santana do Acaraú, há outro cenário curioso, já que 10% de todos os moradores da cidade receberam o nome "Ana". Silva é o sobrenome mais frequente no Estado, sendo usado por 19% da população, ou seja, 1,6 milhão de pessoas. Maria segue como o mais usado no Brasil e Francisco dá lugar a José Assim como no Ceará, Maria é o nome mais utilizado também em território nacional, com mais de 12 milhões espalhadas pelo Brasil. Já entre os homens, Francisco é apenas o 4° mais usado, sendo José o mais recorrente, com 5,1 milhão de pessoas.

Nos sobrenomes, Silva segue na primeira posição, no documento de 34 milhões de pessoas. Essa foi a primeira vez que a pesquisa disponibilizou informações sobre qual o sobrenome mais usado nas localidades pelo País. A pesquisa tem como base o Censo Demográfico de 2022. Ao todo, mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes foram catalogados e classificados de acordo com sexo, média de idade e região de registro. Veja ranking dos nomes mais utilizados no País



Mulheres: Maria - 12.224.470

Ana - 3.929.951

Francisca - 661.582

Julia - 646.239

Antonia - 552.951

Juliana - 536.687

Adriana - 533.801

Fernanda - 520.705

Marcia - 520.013

Patricia - 499.140 Homens: Jose - 5.141.822

Joao - 3.410.873

Antonio - 2.231.019

Francisco - 1.659.196

Pedro - 1.613.671

Carlos - 1.468.116

Lucas - 1.332.182

Luiz - 1.328.252

Paulo - 1.326.222

Gabriel - 1.201.030 Entre os nascidos de 2020 a 2022, Maria e João são os nomes mais comuns em cada sexo, com 571 mil e 247 mil, respectivamente.