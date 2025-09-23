Dia de Padre Pio: veja milagres e orações do santo da cura

Dia de Padre Pio: veja milagres e orações do santo da curaFrade italiano padroeiro da cura é celebrado nesta terça-feira, 23. No Brasil, em Recife, sua maior relíquia é a luva que cobria suas chagas de Cristo
São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, é celebrado pelos fiéis católicos como o santo padroeiro da cura. Nascido em Pietrelcina, na Itália, dedicou-se à Igreja ainda jovem e, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote, em 10 de agosto de 1910.
Sua festa litúrgica ocorre nesta terça-feira, 23 de setembro, data de sua morte, em 1968. Conheça melhor Padre Pio a seguir e confira orações para a cura.
Canonização e milagres atribuídos a Padre Pio
Francesco Forgione, venerado como São Pio de Pietrelcina, foi beatificado em 1999 e canonizado em 2002 pelo então papa João Paulo II, hoje também santo. A Igreja reconheceu dois milagres atribuídos à sua intercessão.
O primeiro ocorreu em 1998, com a cura de uma mulher de 40 anos em Salerno, após médicos declararem o caso irreversível. O segundo, em 2001, foi a recuperação do menino Mateo Pio Collela, diagnosticado com meningite.
Relíquias de Padre Pio em Recife
No Brasil, a Basílica de Nossa Senhora da Penha, em Recife, Pernambuco, guarda a luva de lã usada por Padre Pio para cobrir as chagas de Cristo em suas mãos durante 50 anos.
Considerada a maior relíquia do santo em solo brasileiro, a peça é preservada como símbolo de fé e devoção. O local também abriga relíquias de outros santos e foi palco do velório do Servo de Deus Frei Damião de Bozzano, conhecido como o “Padre Pio do Brasil”.
As relíquias, que podem ser restos mortais ou objetos pessoais de santos e de Jesus Cristo, são veneradas pela Igreja Católica como meios materiais de intercessão.
As chagas de Cristo em Padre Pio
Em setembro de 1918, no contexto da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola, Padre Pio relatou ter vivido uma experiência mística durante a oração no convento.
Em carta a um padre amigo, descreveu ter visto um personagem com mãos, pés e peito sangrando. Após a visão, percebeu que também trazia as mesmas feridas, conhecidas como estigmas de Cristo.
Padre Pio foi o único sacerdote a receber as chagas da crucificação de Jesus. Para proteger, usou luvas por meio século, até 1968.
Orações de Padre Pio para pedir sua intercessão pela cura
Fica comigo, Senhor (curta)
“Fica comigo, Senhor, porque só a Ti procuro, o Teu Amor, a Tua Graça, a Tua Vontade, o Teu Coração, o Teu Espírito, porque Te amo e não peço outra recompensa senão amar-Te cada vez mais.
Com um amor firme, amar-Te-ei de todo o meu coração enquanto estiver na terra e continuar a amar-Vos perfeitamente durante toda a eternidade.
Amém.”
Fica comigo, Senhor (longa)
“Fica comigo, Senhor, porque é necessário ter-Te presente para que eu não Te esqueça. Vós sabeis a facilidade com que Vos abandono.
Ficai comigo, Senhor, porque sou fraco e eu preciso da Tua força, para que eu não caia tantas vezes.
Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha vida, e sem Ti, não tenho fervor.
Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha luz, e sem Ti, estou nas trevas.
Fica comigo, Senhor, para me mostrares a Tua vontade.
Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a Tua voz e seguir-Vos.
Fica comigo, Senhor, porque eu quero amar-Te muito, e estar sempre na Vossa companhia.
Ficai comigo, Senhor, se quereis que vos seja fiel.
Ficai comigo, Senhor, por mais pobre que seja a minha alma,
Quero que seja para Ti um lugar de consolação, um ninho de amor.
Fica comigo, Jesus, porque está a ficar tarde e o dia está a chegar ao fim, e a vida passa; a morte, o julgamento, a eternidade aproximam-se. É necessário renovar as minhas forças, para que eu não pare no caminho e, para isso, preciso de Ti.
Está a ficar tarde e a morte aproxima-se, temo as trevas, as tentações, a secura, a cruz, as dores.
Como preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio!
Fica comigo esta noite, Jesus, na vida com todos os seus perigos. Preciso de Ti.
Deixa-me reconhecer-Te como os Teus discípulos o fizeram ao partir do pão, para que a Comunhão Eucarística seja a Luz que dispersa as trevas, a força que me sustenta, a alegria única do meu coração.
Fica comigo, Senhor, porque na hora da minha morte, quero ficar unido a Ti, se não pela comunhão, pelo menos pela graça e pelo amor.
Fica comigo, Jesus, eu não peço a consolação divina, porque não a mereço, mas o dom da Vossa Presença, oh sim, peço-Vos isso!
Fica comigo, Senhor, porque só a Ti procuro, o Teu Amor, a Tua Graça, a Tua Vontade, o Teu Coração, o Teu Espírito, porque Te amo e não peço outra recompensa senão amar-Te cada vez mais.
Com um amor firme, amar-Te-ei de todo o meu coração enquanto estiver na terra e continuar a amar-Vos perfeitamente durante toda a eternidade. Amém.”
Oração de cura do Padre Pio
“Pai Celestial, agradeço-Te por me amares.
Agradeço-vos por terdes enviado o vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao mundo para me salvar e libertar.
Confio no teu poder e na tua graça que me sustentam e restauram.
Pai amoroso, toca-me agora com as tuas mãos curadoras, pois acredito que a tua vontade é que eu fique bem de mente, corpo, alma e espírito.
Cobri-me com o preciosíssimo sangue do Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o alto da minha cabeça até às plantas dos meus pés.
Eliminar tudo o que não deve estar em mim.
Eliminar as células não saudáveis e anómalas.
Abrir as artérias ou veias bloqueadas, reconstruir e reconstituir as zonas danificadas.
Remover toda a inflamação e limpar qualquer infeção pelo poder do precioso sangue de Jesus.
Deixa que o fogo do teu amor curativo passe por todo o meu corpo para curar e renovar todas as áreas doentes, para que o meu corpo funcione da forma como o criaste.
Toca também a minha mente e a minha emoção, até os recantos mais profundos do meu coração.
Saturai todo o meu ser com a vossa presença, amor, alegria e paz, e aproximai-me cada vez mais de vós em todos os momentos da minha vida.
E Pai, enche-me do teu Espírito Santo e dá-me poder para fazer as tuas obras, para que a minha vida traga glória e honra ao teu santo nome.
Peço-o em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.”
Oração do Papa São João Paulo II pela intercessão do Padre Pio
“No dia da canonização do Padre Pio, o então Papa, agora São João Paulo II, partilhou conosco a oração pela intercessão de Pio nas nossas vidas:
Ensina-nos, pedimos-te, a humildade de coração para sermos contados entre os pequeninos do Evangelho, aos quais o Pai prometeu revelar os mistérios do seu Reino.
Ajuda-nos a rezar sem cessar, certos de que Deus sabe do que precisamos mesmo antes de lho pedirmos.
Obtende-nos os olhos da fé que saibam reconhecer imediatamente nos pobres e nos sofredores o rosto de Jesus.
Sustentai-nos na hora do combate e da provação e, se cairmos, fazei-nos experimentar a alegria do sacramento do perdão.
Concedei-nos a vossa terna devoção a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe.
Acompanhai-nos na nossa peregrinação terrena até à pátria bem-aventurada, onde esperamos chegar para contemplar para sempre a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.”