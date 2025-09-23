Dia de Padre Pio: veja milagres e orações do santo da cura

Orações de Padre Pio para pedir sua intercessão pela cura

Fica comigo, Senhor (curta)

“Fica comigo, Senhor, porque só a Ti procuro, o Teu Amor, a Tua Graça, a Tua Vontade, o Teu Coração, o Teu Espírito, porque Te amo e não peço outra recompensa senão amar-Te cada vez mais.

Com um amor firme, amar-Te-ei de todo o meu coração enquanto estiver na terra e continuar a amar-Vos perfeitamente durante toda a eternidade.

Amém.”

Fica comigo, Senhor (longa)

“Fica comigo, Senhor, porque é necessário ter-Te presente para que eu não Te esqueça. Vós sabeis a facilidade com que Vos abandono.

Ficai comigo, Senhor, porque sou fraco e eu preciso da Tua força, para que eu não caia tantas vezes.

Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha vida, e sem Ti, não tenho fervor.

Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha luz, e sem Ti, estou nas trevas.

Fica comigo, Senhor, para me mostrares a Tua vontade.

Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a Tua voz e seguir-Vos.

Fica comigo, Senhor, porque eu quero amar-Te muito, e estar sempre na Vossa companhia.

Ficai comigo, Senhor, se quereis que vos seja fiel.

Ficai comigo, Senhor, por mais pobre que seja a minha alma,

Quero que seja para Ti um lugar de consolação, um ninho de amor.

Fica comigo, Jesus, porque está a ficar tarde e o dia está a chegar ao fim, e a vida passa; a morte, o julgamento, a eternidade aproximam-se. É necessário renovar as minhas forças, para que eu não pare no caminho e, para isso, preciso de Ti.

Está a ficar tarde e a morte aproxima-se, temo as trevas, as tentações, a secura, a cruz, as dores.

Como preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio!

Fica comigo esta noite, Jesus, na vida com todos os seus perigos. Preciso de Ti.

Deixa-me reconhecer-Te como os Teus discípulos o fizeram ao partir do pão, para que a Comunhão Eucarística seja a Luz que dispersa as trevas, a força que me sustenta, a alegria única do meu coração.

Fica comigo, Senhor, porque na hora da minha morte, quero ficar unido a Ti, se não pela comunhão, pelo menos pela graça e pelo amor.

Fica comigo, Jesus, eu não peço a consolação divina, porque não a mereço, mas o dom da Vossa Presença, oh sim, peço-Vos isso!

Fica comigo, Senhor, porque só a Ti procuro, o Teu Amor, a Tua Graça, a Tua Vontade, o Teu Coração, o Teu Espírito, porque Te amo e não peço outra recompensa senão amar-Te cada vez mais.

Com um amor firme, amar-Te-ei de todo o meu coração enquanto estiver na terra e continuar a amar-Vos perfeitamente durante toda a eternidade. Amém.”

Oração de cura do Padre Pio

“Pai Celestial, agradeço-Te por me amares.

Agradeço-vos por terdes enviado o vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao mundo para me salvar e libertar.

Confio no teu poder e na tua graça que me sustentam e restauram.

Pai amoroso, toca-me agora com as tuas mãos curadoras, pois acredito que a tua vontade é que eu fique bem de mente, corpo, alma e espírito.

Cobri-me com o preciosíssimo sangue do Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o alto da minha cabeça até às plantas dos meus pés.

Eliminar tudo o que não deve estar em mim.

Eliminar as células não saudáveis e anómalas.

Abrir as artérias ou veias bloqueadas, reconstruir e reconstituir as zonas danificadas.

Remover toda a inflamação e limpar qualquer infeção pelo poder do precioso sangue de Jesus.

Deixa que o fogo do teu amor curativo passe por todo o meu corpo para curar e renovar todas as áreas doentes, para que o meu corpo funcione da forma como o criaste.

Toca também a minha mente e a minha emoção, até os recantos mais profundos do meu coração.

Saturai todo o meu ser com a vossa presença, amor, alegria e paz, e aproximai-me cada vez mais de vós em todos os momentos da minha vida.

E Pai, enche-me do teu Espírito Santo e dá-me poder para fazer as tuas obras, para que a minha vida traga glória e honra ao teu santo nome.

Peço-o em nome do Senhor Jesus Cristo.

Amém.”

Oração do Papa São João Paulo II pela intercessão do Padre Pio

“No dia da canonização do Padre Pio, o então Papa, agora São João Paulo II, partilhou conosco a oração pela intercessão de Pio nas nossas vidas:

Ensina-nos, pedimos-te, a humildade de coração para sermos contados entre os pequeninos do Evangelho, aos quais o Pai prometeu revelar os mistérios do seu Reino.

Ajuda-nos a rezar sem cessar, certos de que Deus sabe do que precisamos mesmo antes de lho pedirmos.

Obtende-nos os olhos da fé que saibam reconhecer imediatamente nos pobres e nos sofredores o rosto de Jesus.

Sustentai-nos na hora do combate e da provação e, se cairmos, fazei-nos experimentar a alegria do sacramento do perdão.

Concedei-nos a vossa terna devoção a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe.

Acompanhai-nos na nossa peregrinação terrena até à pátria bem-aventurada, onde esperamos chegar para contemplar para sempre a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém.”

