Dia de São Cosme e Damião: história, curiosidades e oração

A Igreja Católica celebra, em 26 de setembro, o dia de São Cosme e Damião / Crédito: Reprodução/Shutterstock

Os festejos de São Cosme e Damião são conhecidos pelo costume de distribuir doces, sendo uma das tradições mais antigas da Igreja Católica que reconhece a data no dia 26 de setembro. No entanto, os fiéis a celebram na sua data original, 27 de setembro, que também coincide com as comemorações da umbanda, referentes ao sincretismo religioso com Ibeji, o único Orixá permanentemente duplo.

A seguir, entenda como surgiu a devoção a São Cosme e Damião e como a celebração aos santos surgiu no Brasil: A origem de São Cosme e Damião Assim como muitas figuras antigas, a vida de São Cosme e Damião é relatada por diferentes fontes que apresentam versões diferentes do mesmo fato. Sabe-se, porém, que os gêmeos nasceram na Egéia, na Ásia Menor, por volta do Século III e que seus nomes verdadeiros eram Acta e Passio. Os gêmeos praticavam a medicina e alcançaram grande reputação por curar os enfermos não apenas com remédios, mas também com orações, não aceitando nenhum tipo de pagamento por seus serviços. Devido a essa prática, foram chamados de “anargiros”, uma palavra grega para determinar pessoas avessas ao dinheiro.

Seus atos caridosos conseguiram atrair muitos fiéis ao cristianismo, de modo que, ao serem denunciados por serem “inimigos dos deuses pagãos”, o imperador Diocleciano ordenou que Cosme e Damião fossem mortos. Existem diversas lendas sobre como os dois santos foram mortos, desde a tradição que conta que eles foram torturados, apedrejados, serrados e decapitados até outra que conta que ambos morreram abraçados, atingindo o ápice da santidade. Um dos milagres atribuídos à dupla é de que, após a decapitação, a cabeça deles voltou a se encaixar sobre o pescoço, sendo uma forma de dizer aos fiéis para não perder o juízo mesmo diante das provações.

Seus restos mortais, segundo consta, encontram-se em Ciro, na Síria, em uma basílica a eles consagrada. Foi de lá que o culto de São Cosme e Damião espalhou-se para Roma, alcançando o ocidente logo depois. Origem do culto de São Cosme e Damião no Brasil Com escritos sobre suas vidas desde o século V, o marco histórico do culto de São Cosme e Damião no resto do mundo começou com a construção da Basílica dedicada aos santos em Roma.

Supõe-se que sua construção se deu para competir e combater os cultos pagãos de cura que aconteciam na mesma área, dando aos fiéis uma alternativa cristã. Com o prestígio da medicina nos séculos posteriores, Cosme e Damião começaram a ganhar uma devoção pela Europa vinda do título de “padroeiro dos médicos”. A importância do culto nessa região, principalmente em Portugal, foi determinante para a popularização da dupla em solo brasileiro ainda no tempo do Brasil Colônia.