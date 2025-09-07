Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlo Acutis: como 'influenciador de Deus' se tornou o primeiro santo católico millennial
Agência BBC

Antes de morrer aos 15 anos, Carlo Acutis era conhecido por sua paixão pela tecnologia e chegou a criar um site para documentar milagres
Autor Aleem Maqbool - Editor de religião da BBC
Um garoto de cabelos cacheados e escuros, vestindo uma camisa polo vermelha, sorri para a câmera com as mãos na cintura, diante de um campo com colinas ao fundo.
BBC
Carlo Acutis se tornou o primeiro santo da geração millennial

Um menino nascido em Londres tornou-se o primeiro santo millennial, em uma cerimônia marcada por um antigo ritual, presidida no domingo pelo papa Leão.

Em sua curta vida, Carlo Acutis criou sites documentando "milagres" como forma de difundir os ensinamentos católicos, o que lhe rendeu o apelido de "influenciador de Deus". Sua canonização estava prevista para o fim de abril, mas foi adiada após a morte do papa Francisco.

Estima-se que mais de um milhão de pessoas já tenham feito peregrinação até Assis, a cidade italiana no alto de uma colina onde repousa o corpo de Carlo, preservado em cera.

Mas há outro local de peregrinação associado a Carlo Acutis que viu aumentar o número de visitantes desde o anúncio de sua santificação: a igreja Our Lady of Dolours, em Londres.

A pia batismal, no fundo da igreja católica localizada em Chelsea, foi onde Carlo foi batizado ainda bebê, em 1991. Ao lado da igreja, um antigo confessionário foi convertido em santuário. Nele, um relicário guarda um único fio de cabelo de Carlo.

"A família dele trabalhava no setor financeiro e estava em Londres apenas temporariamente", conta o frei Paul Addison, da paróquia.

"Embora não frequentassem muito a igreja, decidiram pedir o batismo da criança. Então Carlo foi um clarão, um clarão muito intenso, na vida da comunidade paroquial", afirma.

Um frade de hábito escuro segura a tampa da pia, ao lado de um quadro com a foto de um menino de camiseta vermelha e de um certificado de batismo emoldurado.
BBC
O frei Paul Addison mostra a pia batismal onde Carlo foi batizado em 1991

Carlo tinha menos de seis meses quando seus pais voltaram para a Itália, e ele passou o restante da vida em Milão.

Lá, ficou conhecido pelo gosto pela tecnologia e, segundo relatos, também por gostar de jogar videogame.

Embora algumas pessoas que conviveram com Carlo digam que ele não parecia especialmente devoto, na adolescência ele criou um site – cujas páginas hoje estão emolduradas na igreja em Chelsea – dedicado a documentar milagres.

Uma foto mostra um corredor com pilares e cadeiras alinhadas, tendo como foco uma série de páginas impressas e emolduradas do site.
BBC
Páginas do site de Carlo agora estão emolduradas na Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Chelsea.

Mas Carlo morreu de leucemia aos 15 anos.

Nos anos seguintes à sua morte, sua mãe, Antonia Salzano, passou a visitar igrejas ao redor do mundo para defender sua canonização.

Como parte do processo, era necessário comprovar que o jovem havia realizado "milagres".

"O primeiro milagre ele fez no dia do funeral", conta a mãe de Carlo.

"Uma mulher com câncer de mama rezou para Carlo. Ela teria que começar a quimioterapia, mas o câncer desapareceu completamente", explica.

Uma mulher de óculos marrons, casaco marrom e cachecol laranja olha para o lado da câmera, em frente a uma cerca viva.
BBC
Antonia Salzano passou anos defendendo que seu filho fosse declarado santo

O papa Francisco atribuiu dois milagres a Carlo Acutis e, assim, o teste foi superado: ele seria proclamado santo em 27 de abril.

Mas o papa Francisco faleceu na semana anterior.

Alguns fiéis que tinham viajado a Roma para a canonização acabaram, em vez disso, entre as dezenas de milhares de pessoas que compareceram ao funeral do pontífice — Diego Sarkissian, um jovem católico de Londres, foi um deles.

Ele diz sentir uma conexão com Carlo Acutis e estar entusiasmado com sua canonização:

"Ele jogava videogames do Super Mario nos antigos consoles da Nintendo, e eu sempre gostei muito de videogames", conta Sarkissian.

"O fato de você pensar em um santo fazendo as mesmas coisas [que você], usando jeans… isso parece muito mais próximo do que o que outros santos representaram no passado."

A aprovação para que alguém se torne santo pode levar décadas ou até séculos, mas há a percepção de que o Vaticano acelerou a canonização de Carlo Acutis como forma de energizar e inspirar a fé entre os jovens.

A Igreja Católica espera que os eventos de domingo cumpram justamente esse papel.

