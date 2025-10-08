Mega Oferta Amazon: como assinar o Prime para ter os descontos?

Ação da Amazon oferece quatro dias de descontos e ofertas exclusivas. Saiba como participar / Crédito: Samuel Setubal

Entre os dias 7 e 10 de outubro, a multinacional Amazon oferece descontos exclusivos para membros Prime na ação intitulada “Mega Oferta Amazon Prime”. Para participar do evento virtual e aproveitar as ofertas, basta assinar o Prime. É possível fazer um teste grátis de 30 dias aos que fizeram a inscrição pela primeira vez.