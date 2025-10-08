Mega Oferta Amazon: como assinar o Prime para ter os descontos?A Amazon promove quatro dias de descontos em diversas categorias; veja passo a passo para assinar o Prime e garantir os benefícios da Mega Oferta
Entre os dias 7 e 10 de outubro, a multinacional Amazon oferece descontos exclusivos para membros Prime na ação intitulada “Mega Oferta Amazon Prime”.
Para participar do evento virtual e aproveitar as ofertas, basta assinar o Prime. É possível fazer um teste grátis de 30 dias aos que fizeram a inscrição pela primeira vez.
Confira a seguir como participar das promoções disponíveis no site:
Como assinar o Amazon Prime
- Entre no site do Amazon Prime e clique em “Teste Grátis por 30 Dias”;
- Escolhe que tipo de assinatura quer fazer (mensal ou anual) e clique novamente em “Teste Grátis por 30 Dias”;
- Preencha com suas informações e depois clique em “Continuar”;
- Siga as instruções para as próximas etapas.
Durante o cadastro, é necessário informar dados de pagamento, como um número de cartão de crédito, porém, o valor da assinatura só será descontado a partir do final do período de testes.
Caso não queira mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30° dia de teste. Após isso, o Amazon Prime custa R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano (R$ 13,90/mês).
Quais são os benefícios da assinatura Amazon Prime?
Ao assinar o Amazon Prime, além de ofertas e descontos exclusivos, você acessa outros benefícios, dentre eles:
- Frete grátis para todo o Brasil em itens vendidos e enviados pela Amazon;
- Acesso a Pime Video, plataforma de streaming para filmes, séries e transmissões esportivas;
- Além da Prime Music, Prime Gaming e Prime Reading.