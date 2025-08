Ceará é 5º estado no Brasil em investimentos da Amazon

No Ceará, o investimento da Amazon, em 10 anos, chegou a R$ 916 milhões. O Estado é o quinto do Brasil em recursos investidos, contando com um centro de distribuição com 55 mil m² de área e nove estações de entregas com tecnologia própria de ponta.

O Estado é ponto-chave para a empresa pela facilidade de conectar com outras regiões, contribuindo para redução do tempo de entregas que chega a ser de até dois dias. A Amazon conta com 1,6 mil vendedores parceiros na unidade federativa, um aumento de 34% em relação a 2023, o número deve crescer ainda mais no processo de expansão do Amazon Hub.