Papa Leão XIV passará férias de verão em palácio na Itália

Imagem de apoio ilustrativo: papa estará afastado do cargo como pontífice, mas manterá atividades como padre / Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

Ele retoma tradição interrompida pela papa Francisco, que preferia ficar em sua residência no Vaticano. Entre os mais adeptos do local esteve Bento XVI, que utilizou a comuna como local de seu aniversário de 86 anos e retiro durante o conclave que elegeu Jorge Bergoglio, o papa Francisco.

Há cerca de 25 quilômetros (km) de Roma, o local se tornou um museu aberto ao público em 2016, após decisão tomada pelo Francisco.

Durante a estadia na comuna, o papa ainda realizará atividades pontuais. No dia 13, o Leão XIV celebrará missa na Paróquia Pontifícia de São Tomás de Vilanova, às 10 horas, e a oração do angelus ao meio-dia na Praça da Liberdade. As informações foram publicadas pelo portal Vatican News. O papa ficará em Castel Gandolfo até o dia 20, quando celebra missa na Catedral de Albano durante a manhã e volta à Praça da Liberdade para rezar o angelus ao meio-dia. À tarde, ele retornará ao Vaticano.