7 simpatias e orações para o Dia de Santo Antônio

Mas lembre-se que o “ingrediente” principal é a fé! É preciso acreditar para conseguir direcionar a energia com mais firmeza. “Santo Antônio é muito conhecido por auxiliar em questões amorosas, e a simpatia desse santo é uma das mais fortes”, afirma a espiritualista, que recomenda acreditar no poder do santo, reconhecer a magia que ele transmite e tentar as simpatias e orações a seguir. Confira!

Coloque as rosas no vaso de vidro com a água. Deixe o vaso com as flores em frente à imagem de Santo Antônio (no dia 13 de junho). Todos os dias, faça uma oração ao Santo pedindo pela benção de conhecer alguém especial. Quando as rosas murcharem, retire-as do vaso e deixe-as perto de uma igreja em que muitos casamentos costumam ser realizados.

Encha um copo com água e escreva separadamente o nome de cada pretendente em pedaços de papel. Dobre os papéis e coloque-os no copo. Em seguida, guarde-o em um local tranquilo. No dia seguinte, observe o papel mais aberto: esse revelará quem poderá ser o(a) seu/sua futuro(a) marido/esposa.

5. Simpatia para casar

Materiais

1 rosa com espinhos

1 perfume que você normalmente usa

Modo de fazer

Retire os espinhos da rosa e coloque-os dentro do frasco do seu perfume. Peça para Santo Antônio tirar do caminho do casal tudo que impeça o casamento. Deixe a rosa próxima a uma igreja em que são realizados muitos casamentos. Use o perfume sempre que for encontrar o seu amor.

6. Oração para reatar laços

Meu Santo Antônio, que cuida da felicidade humana, no amor eu te rogo que façais (nome do ex-companheiro ou companheira) me amar profundamente, que ele(a) chegue atrás de mim como as ervas do campo chegam aos pés da cruz. Tudo me dará, nada me esconderá, nada me negará e ser-me-á sempre fiel. Que (nome do ex-companheiro ou companheira) venha à minha procura. Que (nome do ex-companheiro ou companheira) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento! Amém.

7. Oração para encontrar um(a) namorado(a)

Meu grande amigo, Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afastes de mim os fracassos, as desilusões e desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno e alegre.