10 plantas repelentes de mosquitos; veja quais ter em casa

10 plantas que ajudam a afastar mosquitos em casa; conheçaAlém de ornamentarem a casa e enriquecerem receitas, muitas plantas também servem para repelir insetos. Confira 10 plantas que afastam mosquitos
Os mosquitos são presenças constantes em muitas casas, especialmente em regiões quentes. Além do incômodo das picadas, eles podem transmitir doenças graves como dengue, zika e chikungunya.
Na busca por soluções práticas e naturais, muitas famílias recorrem às plantas que, além de decorar e perfumar o ambiente, liberam aromas capazes de repelir os insetos. Confira 10 espécies de plantas capazes de afastar os mosquitos indesejados.
1. Citronela
Entre as opções mais conhecidas está a citronela, com seu aroma cítrico. O cheiro forte dessa planta é resultado de óleos essenciais que, inclusive, servem de base para velas e sprays repelentes.
No jardim ou em vasos próximos às portas e janelas, a planta de origem indiana cria uma barreira natural contra os insetos. Além disso, a citronela exige bastante água e exposição solar, tornando seu cultivo ideal em várias regiões do Brasil.
2. Lavanda
A lavanda é outro exemplo de como a natureza pode ser útil e charmosa ao mesmo tempo. Suas flores roxas perfumam os ambientes, mas o aroma adocicado que agrada às pessoas é detestado pelos mosquitos.
Plantada em locais ensolarados, ela também pode ser usada em sachês e arranjos dentro de casa. Por ter um efeito calmante, é considerado uma planta medicinal, podendo ser utilizada para outros propósitos como relaxamento, diminuição da pressão arterial e melhora na qualidade do sono.
3. Hortelã
Na cozinha, algumas ervas temperam os pratos e afastam insetos. É o caso da hortelã, cujo frescor repele mosquitos e ainda garante folhas para chás e receitas. Além de possuir propriedades medicinais, podendo auxiliar em problemas como náusea, acidez no estômago e outros distúrbios digestivos.
A planta é fácil de cultivar, adaptando-se a ambientes com bastante luz solar e meia sombra, afastando não apenas mosquitos, mas moscas e formigas com seu cheiro característico.
4. Manjericão
O mesmo vale para o manjericão, muito comum em varandas e cozinhas. Sua fragrância intensa funciona como repelente natural, principalmente quando a planta é cultivada perto de janelas.
A planta é muito utilizada no preparo de molhos, massas e carnes, necessitando de abundância de água e exposição solar por algumas horas ao dia para manter seu frescor.
5. Alecrim
O alecrim também se destaca nessa lista. Seus óleos essenciais incomodam os mosquitos, ao mesmo tempo em que a erva pode ser usada no preparo de carnes, pães e temperos. É uma planta resistente, que se adapta bem tanto ao solo quanto a vasos menores.
A planta é amplamente conhecida por suas propriedades antiestressantes, relaxadoras, antimicrobianas e diuréticas, sendo essa última a capacidade de auxiliar os rins na produção e eliminação de urina.
5. Calêndula
Além das ervas, há flores que embelezam o ambiente e protegem contra pragas. A calêndula, com suas pétalas amarelas e alaranjadas é um exemplo: além de alegrar jardins, libera substâncias aromáticas que afastam mosquitos.
Essa flor possui características anti-inflamatórias que auxiliam no alívio da picada dos mosquitos, necessitando de bastante exposição solar para seu cultivo satisfatório e eficaz.
6. Gerânio-limão
Outro destaque é o gerânio-limão, variedade com odor cítrico marcante que funciona como repelente natural por seu cheiro forte.
Além da sua beleza ímpar, a herbácea não necessita de muita água em seu cultivo para florescer, tornando-se uma ótima alternativa para quem quer se livrar dos mosquitos indesejados.
7. Erva-cidreira
Entre as plantas de perfume mais intenso está a erva-cidreira, também chamada de melissa. Seu aroma cítrico lembra o limão e tem efeito comprovado contra mosquitos.
Fácil de cultivar, é uma planta que necessita de um lugar bem iluminado e de rega algumas vezes por semana.
Por sua capacidade calmante, as folhas da erva-cidreira são bastante utilizadas em chás e na aromaterapia, trazendo um aspecto alternativo ao seu uso além de espantar mosquitos.
8. Crisântemo
As flores do crisântemo chamam bastante atenção pelas suas cores vibrantes, sendo uma alternativa inteligente para quem quer decorar ambientes internos ou externos e espantar mosquitos. Isso se deve devido ao odor forte da planta, ocasionando o afastamento de moscas e outros insetos.
Para um maior aproveitamento do seu fator repelente, é recomendado esmagar suas pétalas para que o odor seja expelido. A planta é de baixa manutenção, tornando seu cultivo algo simples.
9. Eucalipto
Suas folhas liberam um óleo essencial de aroma forte, bastante usado na fabricação de repelentes naturais. Plantado em vasos grandes ou no quintal, contribui para afastar mosquitos e ainda pode ser usado em inalações para aliviar sintomas respiratórios.
O óleo de eucalipto, em específico, é eficaz contra mosquitos e baratas, sendo encontrado em abundância no Brasil devido à alta produção da planta para fins comerciais, como venda de papel, madeira e o próprio óleo essencial.
10. Sálvia
Além de ser uma erva aromática usada na culinária, a sálvia queima facilmente em ramos secos, liberando uma fumaça que age como repelente natural de mosquitos. Também pode ser cultivada em vasos e floreiras.
O óleo essencial produzido pela sálvia tem capacidade de combater mofo e afastar insetos por ser um odorizador de ambientes. Além disso, é utilizado para fins medicinais, auxiliando no tratamento de azia, úlceras e diabetes.
Essas dez opções de plantas transformam a casa em um espaço mais verde, aromático e protegido. Ao apostar em soluções naturais, é possível reduzir o uso de produtos químicos e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios estéticos e culinários dessas espécies.