10 plantas repelentes de mosquitos; veja quais ter em casa

Os mosquitos são presenças constantes em muitas casas, especialmente em regiões quentes. Além do incômodo das picadas, eles podem transmitir doenças graves como dengue, zika e chikungunya. Na busca por soluções práticas e naturais, muitas famílias recorrem às plantas que, além de decorar e perfumar o ambiente, liberam aromas capazes de repelir os insetos. Confira 10 espécies de plantas capazes de afastar os mosquitos indesejados.

1. Citronela Entre as opções mais conhecidas está a citronela, com seu aroma cítrico. O cheiro forte dessa planta é resultado de óleos essenciais que, inclusive, servem de base para velas e sprays repelentes. No jardim ou em vasos próximos às portas e janelas, a planta de origem indiana cria uma barreira natural contra os insetos. Além disso, a citronela exige bastante água e exposição solar, tornando seu cultivo ideal em várias regiões do Brasil. 2. Lavanda A lavanda é outro exemplo de como a natureza pode ser útil e charmosa ao mesmo tempo. Suas flores roxas perfumam os ambientes, mas o aroma adocicado que agrada às pessoas é detestado pelos mosquitos.

Plantada em locais ensolarados, ela também pode ser usada em sachês e arranjos dentro de casa. Por ter um efeito calmante, é considerado uma planta medicinal, podendo ser utilizada para outros propósitos como relaxamento, diminuição da pressão arterial e melhora na qualidade do sono. 3. Hortelã Na cozinha, algumas ervas temperam os pratos e afastam insetos. É o caso da hortelã, cujo frescor repele mosquitos e ainda garante folhas para chás e receitas. Além de possuir propriedades medicinais, podendo auxiliar em problemas como náusea, acidez no estômago e outros distúrbios digestivos. A planta é fácil de cultivar, adaptando-se a ambientes com bastante luz solar e meia sombra, afastando não apenas mosquitos, mas moscas e formigas com seu cheiro característico.

4. Manjericão O mesmo vale para o manjericão, muito comum em varandas e cozinhas. Sua fragrância intensa funciona como repelente natural, principalmente quando a planta é cultivada perto de janelas. A planta é muito utilizada no preparo de molhos, massas e carnes, necessitando de abundância de água e exposição solar por algumas horas ao dia para manter seu frescor. 5. Alecrim O alecrim também se destaca nessa lista. Seus óleos essenciais incomodam os mosquitos, ao mesmo tempo em que a erva pode ser usada no preparo de carnes, pães e temperos. É uma planta resistente, que se adapta bem tanto ao solo quanto a vasos menores.