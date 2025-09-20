Geladeira com cheiro forte: como neutralizar de forma simples

Geladeira com cheiro forte: veja como neutralizar de forma simplesDicas práticas e receitas caseiras ajudam a manter o eletrodoméstico limpo, conservando os alimentos por mais tempo e evitando odores desagradáveis
A geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia e, justamente por isso, está sujeita ao acúmulo de sujeira, restos de comida e produtos estragados.
Esse descuido pode causar mau cheiro não somente dentro do aparelho, mas também em outros ambientes da casa, quando a porta é aberta.
Para prolongar a vida útil do equipamento e garantir a segurança dos alimentos, a limpeza frequente e algumas medidas simples são fundamentais.
A seguir, O POVO conta dicas para a manutenção de odores agradáveis no eletrodoméstico.
Leia mais
Geladeira com cheiro forte: organização é o primeiro passo para a solução
Manter a geladeira organizada evita odores e contaminações. É importante checar sempre a validade dos produtos, já que alimentos vencidos iniciam um processo de decomposição que favorece a proliferação de bactérias e fungos.
Uma boa dica é colocar os perecíveis nas prateleiras superiores, facilitando a visualização e o consumo rápido.
Produtos retirados da embalagem original também merecem atenção: anote a data de abertura no pote ou etiqueta para não perder o controle.
Itens como enlatados, por exemplo, devem ser consumidos rapidamente após abertos, pois o contato com o ar acelera a deterioração.
Produtos caseiros que neutralizam odores da geladeira
Alguns itens simples e de baixo custo podem ajudar a eliminar cheiros fortes. O bicarbonato de sódio é um dos mais eficazes: basta diluir em água para limpar as superfícies internas ou deixar um recipiente com algumas colheres no fundo da geladeira.
O vinagre branco também é aliado na higienização. Dilua em água e passe com um pano nas paredes internas.
Já o carvão ativado pode ser colocado em recipientes abertos, absorvendo odores por até 30 dias. O café em pó ou em grãos frescos cumpre papel semelhante, além de deixar um aroma agradável.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Dicas para geladeira com cheiro forte utilizando aromas naturais
Além da limpeza, é possível utilizar ingredientes que deixam a geladeira com cheiros mais agradáveis. Frutas cítricas, como limão e laranja, podem ser usadas de duas formas: em suco diluído na limpeza interna ou em pedaços e cascas dentro do aparelho.
Outra alternativa é a essência de baunilha, aplicada em algodão ou gotas em um pires, renovada a cada 15 dias.
O aroma adocicado ajuda a neutralizar odores persistentes, mas é importante manter os alimentos em potes bem fechados para não haver alteração no sabor.
Leia mais
Atenção à manutenção da geladeira
A prevenção do mau cheiro também passa pela manutenção do eletrodoméstico. O filtro interno deve ser trocado periodicamente, conforme indicação do fabricante, já que ele perde a eficiência com o tempo.
Outro ponto importante é a bandeja coletora de água, localizada na parte traseira, que deve ser limpa a cada um ou dois meses. O excesso de líquido pode causar mofo e odores desagradáveis.
Além disso, a ventilação interna é essencial. Deixar espaço entre os alimentos favorece a circulação do ar frio e evita que a umidade se concentre em pontos específicos.
As borrachas de vedação também devem estar em bom estado, impedindo a entrada de ar externo.