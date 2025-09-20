Geladeira com cheiro forte: como neutralizar de forma simples

Cheque a validade dos produtos, trocar o filtro, limpar a bandeja e garantir boa ventilação podem diminuir o mau cheiro da geladeira. / Crédito: Reprodução/Freepik

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia e, justamente por isso, está sujeita ao acúmulo de sujeira, restos de comida e produtos estragados. Esse descuido pode causar mau cheiro não somente dentro do aparelho, mas também em outros ambientes da casa, quando a porta é aberta.

Uma boa dica é colocar os perecíveis nas prateleiras superiores, facilitando a visualização e o consumo rápido. Produtos retirados da embalagem original também merecem atenção: anote a data de abertura no pote ou etiqueta para não perder o controle. Itens como enlatados, por exemplo, devem ser consumidos rapidamente após abertos, pois o contato com o ar acelera a deterioração.



Produtos caseiros que neutralizam odores da geladeira Alguns itens simples e de baixo custo podem ajudar a eliminar cheiros fortes. O bicarbonato de sódio é um dos mais eficazes: basta diluir em água para limpar as superfícies internas ou deixar um recipiente com algumas colheres no fundo da geladeira. O vinagre branco também é aliado na higienização. Dilua em água e passe com um pano nas paredes internas. Já o carvão ativado pode ser colocado em recipientes abertos, absorvendo odores por até 30 dias. O café em pó ou em grãos frescos cumpre papel semelhante, além de deixar um aroma agradável.

