Banheiro com cheiro estranho: truques simples para resolver

Com dicas rápidas é possível evitar cheiro de esgoto no banheiro. / Crédito: Reprodução/Freepik

O mau cheiro no banheiro não é normal e pode ser sinal de problemas no sistema hidráulico, entupimentos ou falhas na instalação do vaso sanitário. A seguir, O POVO explica as possíveis causas e mostra as formas de como resolver.

Por que o banheiro pode ficar com mau cheiro? Ter o banheiro limpo, mas ainda assim sentir cheiro de esgoto, é uma situação frustrante. O problema pode estar relacionado à tubulação, ao desgaste do anel de vedação, à caixa sifonada ou até mesmo ao mau uso do vaso sanitário. Identificar a origem é o primeiro passo para resolver de forma definitiva. Além disso, falhas na execução da obra, como a ausência do tubo de ventilação ou o uso incorreto da rede de esgoto, também contribuem para o mau odor. Por isso, antes de buscar soluções rápidas, é essencial entender de onde vem o problema. Importante ressaltar que, para a maioria dos casos, o acompanhamento de um profissional é recomendado.

Pontos de verificação para acabar com o mau cheiro no banheiro Tubulação: o primeiro ponto a verificar O vaso sanitário deve ser sempre conectado ao canal de esgoto primário, que possui fecho hídrico – uma camada de água que impede o retorno dos gases da rede. Já ralos e pias utilizam o canal secundário, com caixas sifonadas que também evitam a liberação de odores. Quando essa instalação é feita de forma errada, o cheiro desagradável pode aparecer mesmo em banheiros novos.