Banheiro com cheiro estranho: truques simples para resolver

Cheiro estranho no banheiro? Veja quais podem ser as causas e como resolverMau odor pode estar ligado à falhas na instalação, falta de manutenção ou ao uso incorreto do vaso sanitário. Saiba como identificar e resolver o problema
O mau cheiro no banheiro não é normal e pode ser sinal de problemas no sistema hidráulico, entupimentos ou falhas na instalação do vaso sanitário.
A seguir, O POVO explica as possíveis causas e mostra as formas de como resolver.
Por que o banheiro pode ficar com mau cheiro?
Ter o banheiro limpo, mas ainda assim sentir cheiro de esgoto, é uma situação frustrante. O problema pode estar relacionado à tubulação, ao desgaste do anel de vedação, à caixa sifonada ou até mesmo ao mau uso do vaso sanitário. Identificar a origem é o primeiro passo para resolver de forma definitiva.
Além disso, falhas na execução da obra, como a ausência do tubo de ventilação ou o uso incorreto da rede de esgoto, também contribuem para o mau odor.
Por isso, antes de buscar soluções rápidas, é essencial entender de onde vem o problema. Importante ressaltar que, para a maioria dos casos, o acompanhamento de um profissional é recomendado.
Pontos de verificação para acabar com o mau cheiro no banheiro
Tubulação: o primeiro ponto a verificar
O vaso sanitário deve ser sempre conectado ao canal de esgoto primário, que possui fecho hídrico – uma camada de água que impede o retorno dos gases da rede.
Já ralos e pias utilizam o canal secundário, com caixas sifonadas que também evitam a liberação de odores.
Quando essa instalação é feita de forma errada, o cheiro desagradável pode aparecer mesmo em banheiros novos.
Atenção às medidas na instalação do vaso
A distância correta entre a parede e o centro do esgoto varia de acordo com o modelo:
- 30 cm para bacias com caixa acoplada
- 26 cm para bacias convencionais
- Entrada de água a 20 cm do piso
- Distância entre esgoto e entrada de água: 15 cm
Respeitar essas medidas é fundamental para evitar falhas na vedação e infiltrações de odor.
Piso nivelado e vedação eficiente
Outro detalhe que faz diferença é o nível do piso. O tubo de esgoto deve estar no mesmo nível ou até 1 cm acima do acabamento. Assim, a vedação se mantém firme e evita que gases escapem.
Além disso, o anel de vedação deve ser instalado corretamente: primeiro no vaso sanitário e depois no esgoto. Se houver desgaste ou encaixe malfeito, o odor voltará com frequência.
Selo hídrico: barreira contra o mau cheiro do banheiro
O selo hídrico funciona como uma proteção em ralos e vasos sanitários, mantendo uma camada mínima de 5 cm de água que bloqueia o retorno dos gases.
Caso essa barreira não esteja sendo recomposta, pode ser necessário verificar a válvula de entrada de água ou até trocar o ralo sifonado.
Outras causas comuns de mau cheiro
- Entupimentos: resíduos, cabelos e objetos indevidos prejudicam o escoamento da água.
- Caixa sifonada suja: acúmulo de sujeira faz com que o dispositivo libere odores.
- Ralos e sifões secos: sem água, eles perdem a barreira contra gases.
- Mau uso do vaso: jogar papel higiênico, absorventes ou preservativos no vaso pode causar entupimentos e mau odor.
Como resolver o problema no meu banheiro?
Se o cheiro vem do vaso, pode ser necessário trocar o anel de vedação ou refazer a vedação do esgoto. Já em casos de entupimento de ralos ou da pia, a solução pode exigir a limpeza da caixa sifonada ou até o auxílio de uma desentupidora especializada.
A manutenção também é essencial: a caixa de esgoto deve ser limpa de duas a quatro vezes ao ano e o banheiro precisa de higienização regular com desinfetantes.