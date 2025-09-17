Sonhar com cobra: o que significa e o que diz a psicanálise

O Brasil é um dos países com mais recorrência de sonhos com cobras, afirma estudo / Crédito: Reprodução/Freepik

A interpretação e o estudo da mente humana sempre foram focos de diferentes culturas, que tentam decifrá-la de diversas maneiras a partir do ponto analisado. Muitas vezes, esse ponto são os sonhos, visualizações presentes durante o sono. A psicanálise, teoria que estuda o funcionamento da mente para entender e tratar o inconsciente, dá aos sonhos o papel de serem fundamentais para compreender o interior ou a vida psíquica do ser humano.

Segundo Sigmund Freud, fundador da psicanálise, os sonhos são uma manifestação do inconsciente. Os símbolos da visualização podem ser de observação, transformação, medos e ameaças, por exemplo. “As manifestações do inconsciente vão se expressar através de mensagens e metáforas”, explica a psicanalista Priscila Diniz. Ela acrescenta que eles não devem ser entendidos como previsões literais, variando para cada indivíduo. Leia mais Veja como os sonhos são portais para mensagens do inconsciente

6 dicas para interpretar corretamente os sonhos O que significa sonhar com cobra? Sonhos com cobra são muito comuns e carregam diferentes simbolismos, dependendo de quem os tem. A localização geográfica do sonhador, como a região em que mora, é um dos principais fatores que influenciam a recorrência e a interpretação do sonho.

Na pesquisa divulgada pela empresa britânica Morning Life, em parceria com a Google, o sonho com cobras é um dos mais vistos entre os 52 países pesquisados. No Brasil, é uma figura central mais comum dos sonhos, assumindo a posição de pesadelo na maioria das vezes em que é lembrado. Sua figura é comumente relacionada ao medo, ameaça, tradição e morte. Entretanto, também é vista como previsão de sabedoria, cura e transformação, o que está relacionado à troca de pele do animal. Na religião do Candomblé Jeje, por exemplo, é um ícone sagrado de Dan, representando a vida, renovação e ensinamentos ancestrais.

O sonho com cobra indica não só uma mensagem ou previsão para a pessoa, mas uma influência do inconsciente de um grupo por um repertório cultural. Sonhar com cobra: o que diz a psicanálise? Voltando a atenção do significado do sonho com cobra para si, a psicanalista Priscila Diniz explica que o símbolo mais importante dele é como o sonhador se relaciona com o animal na visualização. “A forma [como ataque ou fuga] como ele lida revela como esse sonhador vai lidar com os próprios conflitos, mudanças e ansiedades na vida real”, acrescenta.