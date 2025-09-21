Lua hoje (21/09): qual é a fase lunar deste domingo? Veja calendário

Veja em qual fase da Lua estamos neste domingo, dia 21 de setembro de 2025; e confira calendário lunar do mês / Crédito: Reprodução/Youtube Observatório Nacional

A semana inicia com a Lua Nova iluminando o céu neste domingo, 21 de setembro, a partir das 16h54min. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atual etapa lunar termina no dia 29 de setembro, quando terá início a Lua Crescente, às 20h53min.

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 29/09 às 20h53min

Lua Cheia: 07/10 às 00h47min

Lua Minguante: 13/10 às 15h12min

