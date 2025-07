Calendário de agosto de 2025: mês tem feriados? Veja folgas e datas comemorativas

Mês terá ao menos um feriado municipal em Fortaleza que cai em uma sexta-feira; veja qual, outros feriados no País e as próximas datas até o fim do ano

Feriados em agosto de 2025

Saiba onde, além de Fortaleza, há feriados e os motivos das folgas municipais e estaduais.

Feriados municipais em agosto

De acordo com a legislação brasileira, cada cidade pode instituir até quatro feriados municipais por ano. Veja a seguir, locais do Brasil com feriado municipais confirmado para o oitavo mês do ano:

Fortaleza (CE): 15 de agosto, sexta-feira – Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense

– Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense Belo Horizonte (MG): 15 de agosto, sexta-feira – Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade



– Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade Teresina (PI): 16 de agosto, sábado – Aniversário da cidade



– Aniversário da cidade Campo Grande (MS): 26 de agosto, terça-feira – Aniversário da cidade



– Aniversário da cidade Maceió (AL): 27 de agosto, quarta-feira – Dia de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da cidade

Feriados estaduais em agosto

Alguns feriados estaduais brasileiros são comemorados no mês de agosto. Veja datas:

5 de agosto, terça-feira: Fundação da Paraíba – Comemora a criação da cidade de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa



Fundação da Paraíba – Comemora a criação da cidade de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa 7 de agosto, quinta-feira: Dia do Rio Grande do Norte – feriado estadual que celebra a criação da Capitania do Rio Grande, origem do estado do RN



Dia do Rio Grande do Norte – feriado estadual que celebra a criação da Capitania do Rio Grande, origem do estado do RN 11 de agosto, segunda-feira: Dia do Estado de Santa Catarina – data que marca a instalação da capitania de Santa Catarina

Dia do Estado de Santa Catarina – data que marca a instalação da capitania de Santa Catarina 15 de agosto, sexta-feira: Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil – Feriado estadual no Pará

