Eclipse solar de 21/09 será visível em Fortaleza? Entenda

O mundo vai presenciar neste domingo, 21, o último eclipse de 2025 / Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

O último eclipse solar de 2025 acontece neste domingo, 21. Em alguns países, o sol poderá ser visto com uma espécie de mordida, causada pelo fenômeno. O eclipse acontecerá parcialmente, ou seja, o sol não será visto totalmente encoberto pela lua em sua forma total em nenhum lugar do mundo.

A seguir, veja detalhes sobre o eclipse e descubra como assistir ao fenômeno: Eclipse solar de setembro de 2025: data e hora

O eclipse solar parcial está previsto para domingo, 21 de setembro, a partir das 14h30min (no horário de Brasília). Neste ano, o céu já foi palco de outros eclipses. Um eclipse lunar total ocorreu no dia 14 de março, seguido de um solar parcial duas semanas depois. Em setembro, houve mais um lunar total no dia 7.