Eclipse solar de 21/09 será visível em Fortaleza? Entenda

Eclipse solar de 21 de setembro será visível em Fortaleza? EntendaO último eclipse solar do ano, quando a Lua alinha-se entre a Terra e o Sol, ocorre neste domingo, 21 de setembro. Confira como assistir ao fenômeno
O último eclipse solar de 2025 acontece neste domingo, 21. Em alguns países, o sol poderá ser visto com uma espécie de mordida, causada pelo fenômeno.
O eclipse acontecerá parcialmente, ou seja, o sol não será visto totalmente encoberto pela lua em sua forma total em nenhum lugar do mundo.
A seguir, veja detalhes sobre o eclipse e descubra como assistir ao fenômeno:
Eclipse solar de setembro de 2025: data e hora
O eclipse solar parcial está previsto para domingo, 21 de setembro, a partir das 14h30min (no horário de Brasília).
Neste ano, o céu já foi palco de outros eclipses. Um eclipse lunar total ocorreu no dia 14 de março, seguido de um solar parcial duas semanas depois. Em setembro, houve mais um lunar total no dia 7.
O que é um eclipse solar?
Eclipses são fenômenos astronômicos que ocorrem pelo alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra. No caso do eclipse solar, ele acontece quando a Lua está em sua fase Nova, se posicionando entre a Terra e o Sol.
O alinhamento entre os três astros bloqueia temporariamente a luz do sol, projetando uma sombra na Terra. Em um eclipse solar parcial, a sombra cobre somente parte do sol, deixando uma espécie de mordida na estrela.
O eclipse solar será visível em Fortaleza?
O fenômeno não poderá ser observado de Fortaleza e será visível apenas na Nova Zelândia, no leste da Austrália, em ilhas do Pacífico e na Antártida.
A boa notícia é que o portal Date and Time vai transmitir em seu canal de YouTube imagens do eclipse em tempo real. A transmissão começa às 15h e o fenômeno inicia 14h30min.
Eclipse solar transmitido pelo Time and Date
- Data: 21 de setembro de 2025
- Horário: a partir de 14h30min
- Transmissão: ao vivo no YouTube do Time and Date