Astronomia em agosto de 2025: o que ver no céu neste mês? Confira calendário

Alinhamento de planetas, chuva de meteoros e aproximações celestes marcam o calendário astronômico de agosto de 2025 / Crédito: Reprodução / Freepik

O mês de agosto de 2025 trará um espetáculo astronômico variado e de grande beleza para os apaixonados pelo céu. Entre os destaques estão a famosa chuva de meteoros Perseidas, um raro alinhamento de seis planetas visível ao amanhecer e aproximações entre a Lua e corpos celestes como Vênus, Júpiter e Saturno.

Confira a seguir os principais eventos do mês de agosto conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e prepare-se para contemplar o céu noturno. Astrônomos detectam 3° objeto interestelar no sistema solar; VEJA Lua Cheia do Esturjão A Lua Cheia de agosto acontece no dia 9, às 4h55 (horário de Brasília), na constelação de Capricórnio. Conhecida como Lua do Esturjão, ela parecerá totalmente iluminada por pelo menos três noites seguidas. É um ótimo momento para observação do relevo lunar com binóculos ou telescópios.

Alinhamento de seis planetas Um dos eventos mais aguardados do mês acontece no dia 11, ao amanhecer. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estarão alinhados no céu.



Os quatro primeiros poderão ser vistos a olho nu. Já para localizar Urano e Netuno, será necessário usar binóculos ou telescópios com boa ampliação. Pico da chuva de meteoros Perseidas As Perseidas são uma das chuvas de meteoros mais conhecidas e ativas do ano, com até 100 meteoros por hora. Em 2025, atingem seu pico entre as noites de 11 e 12 de agosto. Contudo, a proximidade da Lua Cheia pode atrapalhar a visibilidade.