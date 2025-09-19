Eclipse solar em 21 de setembro: veja significado na astrologia

Eclipse solar ocorre em 21 de setembro; veja o significado do fenômenoConfira o significado do último eclipse solar de 2025, quando a Lua se alinhará entre a Terra e o Sol. O fenômeno ocorre sob o signo de Virgem
O céu sempre esteve ligado às respostas humanas, influenciando desde a criação do calendário até a astronomia, a religião e a navegação.
Neste domingo, 21 de setembro, acontece o último eclipse solar de 2025, fenômeno que carrega tanto significados simbólicos quanto curiosidades astronômicas.
A seguir, veja o significado e detalhes sobre o fenômeno:
Qual o significado do eclipse solar de 21 de setembro?
A astrologia contemporânea considera os momentos de eclipses importantes para efetivar mudanças e consolidar processos em sua vivência, astrologia ou espiritual.
Como o eclipse solar ocorre sempre na fase de Lua Nova, ele é visto como um convite à reflexão: qual área da sua vida pede renovação, ajustes ou fortalecimento?
O eclipse solar parcial deste 21 de setembro marca a hora de definir metas e reorganizar a vida prática. Decisões importantes podem trazer clareza sobre questões do dia a dia, indica o portal Personare.
Como ocorre em Virgem — signo da organização, da saúde e da rotina — o chamado é direto: simplificar, ajustar e alinhar corpo, mente e espírito.
Vale lembrar que o impacto do eclipse depende do mapa astral de cada pessoa, tornando sua interpretação individual.
Além disso, outros fatores reforçam o simbolismo de transição em torno do fenômeno: ele ocorre na véspera da entrada do Sol em Libra e na véspera o início da primavera no Hemisfério Sul (e do outono no Hemisfério Norte).
O que o eclipse solar representava nos tempos antigos
Na antiguidade, os eclipses solares eram vistos com temor e muitas vezes associados a desastres. O alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol fazia o astro-rei ser “engolido” pela sombra da Lua, transformando o dia em noite.
Diversos povos interpretavam o fenômeno como presságio de grandes mudanças: queda de governantes, guerras, epidemias ou ascensão de novos líderes.
O que é um eclipse solar?
Eclipses são fenômenos astronômicos que ocorrem pelo alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra. No caso do eclipse solar, ele acontece quando a Lua está em sua fase Nova, se posicionando entre a Terra e o Sol.
O alinhamento entre os três astros bloqueia temporariamente a luz do sol, projetando uma sombra na Terra. Em um eclipse solar parcial, quando não pode ser observado em sua forma total em nenhum lugar do mundo, a sombra cobre apenas parte do sol, deixando uma espécie de mordida na estrela.
Quando o próximo eclipse solar acontece?
O último eclipse solar do ano está previsto para domingo, 21 de setembro, a partir das 14h30min (no horário de Brasília).
Neste ano, o céu já foi palco de outros eclipses. Em março, aconteceu um eclipse lunar total no dia 14, seguido de um eclipse solar parcial duas semanas depois. Em setembro, houve mais um eclipse lunar total no dia 7.
O eclipse solar será visível no Brasil?
O fenômeno não poderá ser observado por quem estiver no Brasil.
O eclipse solar de 21 de setembro de 2025 será visível apenas na Nova Zelândia, no leste da Austrália, em ilhas do Pacífico e na Antártida.
A boa notícia é que o portal Date and Time transmitirá em seu canal de YouTube imagens do eclipse em tempo real.
Eclipse solar transmitido pelo Time and Date
- Data: 21 de setembro de 2025
- Horário: a partir de 14h30min
- Transmissão: ao vivo no YouTube do Time and Date