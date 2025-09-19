Eclipse solar em 21 de setembro: veja significado na astrologia

O último eclipse solar do ano acontece neste domingo, 21. Confira o significado do fenômeno, horário e onde assistir / Crédito: Divulgação / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

O céu sempre esteve ligado às respostas humanas, influenciando desde a criação do calendário até a astronomia, a religião e a navegação. Neste domingo, 21 de setembro, acontece o último eclipse solar de 2025, fenômeno que carrega tanto significados simbólicos quanto curiosidades astronômicas.

A seguir, veja o significado e detalhes sobre o fenômeno: Qual o significado do eclipse solar de 21 de setembro? A astrologia contemporânea considera os momentos de eclipses importantes para efetivar mudanças e consolidar processos em sua vivência, astrologia ou espiritual. Como o eclipse solar ocorre sempre na fase de Lua Nova, ele é visto como um convite à reflexão: qual área da sua vida pede renovação, ajustes ou fortalecimento? O eclipse solar parcial deste 21 de setembro marca a hora de definir metas e reorganizar a vida prática. Decisões importantes podem trazer clareza sobre questões do dia a dia, indica o portal Personare.

Como ocorre em Virgem — signo da organização, da saúde e da rotina — o chamado é direto: simplificar, ajustar e alinhar corpo, mente e espírito. Vale lembrar que o impacto do eclipse depende do mapa astral de cada pessoa, tornando sua interpretação individual. Além disso, outros fatores reforçam o simbolismo de transição em torno do fenômeno: ele ocorre na véspera da entrada do Sol em Libra e na véspera o início da primavera no Hemisfério Sul (e do outono no Hemisfério Norte).

O que o eclipse solar representava nos tempos antigos Na antiguidade, os eclipses solares eram vistos com temor e muitas vezes associados a desastres. O alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol fazia o astro-rei ser “engolido” pela sombra da Lua, transformando o dia em noite. Diversos povos interpretavam o fenômeno como presságio de grandes mudanças: queda de governantes, guerras, epidemias ou ascensão de novos líderes. O que é um eclipse solar? Eclipses são fenômenos astronômicos que ocorrem pelo alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra. No caso do eclipse solar, ele acontece quando a Lua está em sua fase Nova, se posicionando entre a Terra e o Sol.