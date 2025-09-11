Dia do Cerrado: veja 5 fatos que vão te surpreender com o bioma

No Dia do Cerrado, conheça 5 fatos que vão te surpreender com esse biomaTambém conhecido como "savana brasileira", cerrado é o segundo maior bioma do País. Saiba mais sobre e entenda sua importância
Estendendo-se ao longo de um quarto do território nacional, o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, abrangendo cerca de 15 estados. Para trazer visibilidade para sua preservação, o dia 11 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional do Cerrado.
Apesar de não ser considerada um feriado, a data é simbólica e representa a oportunidade de conhecer mais sobre um bioma tão importante e rico em fauna e flora.
A seguir, conheça 5 fatos sobre o cerrado que vão te surpreender:
1. O cerrado se estende por diversos estados do Brasil
Superado apenas pela floresta amazônica, o cerrado é um bioma de grandes proporções. Abrange área contínua dos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo.
Além disso, ocorre em áreas disjuntas ao norte dos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e ao sul em certos locais do Paraná.
Estima-se que o cerrado tenha mais de 2 milhões de km², o que equivale a cerca de um quarto do território brasileiro.
2. É área crítica da biodiversidade do planeta
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o cerrado brasileiro possui 11,6 mil espécies de plantas nativas.
Já na fauna, o bioma conta com 199 espécies de mamíferos, 837 de aves, mais de mil peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios, todos nativos.
Também há a estimativa de que 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins de todo o país vivem no bioma.
Por conta desses números, o cerrado é considerado uma das 27 áreas críticas de biodiversidade do planeta, com um alto grau de endemismo, ou seja, exclusividade de uma determinada região geográfica em relação à flora.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) calcula que o cerrado possa abrigar até 5% da fauna mundial e cerca de um terço da fauna brasileira.
3. Possui grandes reservas subterrâneas de água doce
Apesar de ser mais conhecido pela fauna e flora, o cerrado também é caracterizado por ter uma série de ambientes aquáticos.
Ele abriga grandes reservas subterrâneas de água doce que abastecem algumas bacias hidrográficas da América do Sul, como a do Amazonas, a de São Francisco e a da Prata, além da de Tocantins/Araguaia.
Um dos pontos mais importantes do bioma, chamado de “berço das águas”, é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada no Distrito Federal. Com quase 11 mil hectares, essa unidade de conservação abriga quase 6 km de extensão, de onde nascem cursos de água que abastecem tanto a bacia do Tocantins quanto a do Paraná.
É também no cerrado que estão localizados três dos principais aquíferos do País: Bambuí, Urucuia e Guarani.
Fundamentais no fluxo dos rios, essas reservas de água subterrâneas dividem fronteira com diversos estados, sendo importantes para o cenário agrícola, que tem 60% de sua produção agrícola localizada no bioma.
4. Tem quatro animais símbolos
Dentre as diversas espécies de animais que vivem no cerrado, existem quatro que se destacam a ponto de se tornarem símbolos do bioma.
O primeiro deles é o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), que com sua pelagem laranja-avermelhada é considerado o maior canídeo da América Latina, podendo chegar a pesar até 36 quilos.
Em geral, o lobo-guará é um animal de vivência solitária que se alimenta de pequenos animais e frutos variados do cerrado, como a lobeira, denominada assim justamente por ser apreciada pela espécie.
O tamanduá-bandeira também é outra espécie que representa o cerrado, sendo a maior espécie conhecida de tamanduá, medindo entre 1 e 1,33 metro e podendo chegar até os 45 kg. O nome vem da sua cauda, que possui uma pelagem longa que costuma balançar quando o tamanduá corre, assemelhando-se a uma bandeira.
Imortalizado na voz de Maria Bethânia, o carcará se une à lista de animais símbolos do cerrado. Parente distante dos falcões, essa espécie pode ser observada em diversos ecossistemas, mas é muito mais comum no cerrado. Uma característica sua é que os carcarás também caminham no chão, além de voar.
Por fim, a seriema, uma ave endêmica do bioma que pode atingir até 90 centímetros de comprimento e 1,4 quilos, também representa o cerrado. Segundo a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a seriema tem plumagem cinza-amarelada, com patas e bico vermelho, e é uma das poucas espécies de seu grupo que possui pestanas (cílios).
5. É o bioma brasileiro com menor proteção ambiental
Mesmo com toda sua importância, o cerrado é considerado o bioma brasileiro com menor proteção ambiental. Apenas 8,21% de sua área total está sob algum tipo de unidade de conservação, enquanto a Amazônia possui 27% de seu território protegido.
Para resolver a situação do bioma, tramita na justiça uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) desde 1995 que torna o cerrado um Patrimônio Nacional. O texto base seguiu para votação e não foi aprovado em 2003. A PEC foi então reformulada para incluir a Caatinga nos anos seguintes, mas, desde 2010, a versão mais atual do texto segue parado.
Enquanto isso, a sociedade civil se organizou por meio de movimentos como o Rede Cerrado que está há mais de 30 anos na luta pela preservação do bioma e de seus povos, articulando mais de 60 associações ambientalistas pela pauta e organizando eventos para mobilizar a população geral.
Neste ano, ocorre o 11º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado em Brasília de 10 a 13 de setembro, como um evento gratuito e aberto ao público que visa trazer painéis e mesas de diálogo sobre saberes ancestrais do Cerrado.