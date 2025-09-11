Dia do Cerrado: veja 5 fatos que vão te surpreender com o bioma

Cerrado é um dos maiores biomas brasileiros, superado apenas pela Floresta Amazônica / Crédito: .

Estendendo-se ao longo de um quarto do território nacional, o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, abrangendo cerca de 15 estados. Para trazer visibilidade para sua preservação, o dia 11 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional do Cerrado. Apesar de não ser considerada um feriado, a data é simbólica e representa a oportunidade de conhecer mais sobre um bioma tão importante e rico em fauna e flora.

A seguir, conheça 5 fatos sobre o cerrado que vão te surpreender: 1. O cerrado se estende por diversos estados do Brasil Superado apenas pela floresta amazônica, o cerrado é um bioma de grandes proporções. Abrange área contínua dos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo. Além disso, ocorre em áreas disjuntas ao norte dos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e ao sul em certos locais do Paraná. Estima-se que o cerrado tenha mais de 2 milhões de km², o que equivale a cerca de um quarto do território brasileiro. 2. É área crítica da biodiversidade do planeta Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o cerrado brasileiro possui 11,6 mil espécies de plantas nativas.

Já na fauna, o bioma conta com 199 espécies de mamíferos, 837 de aves, mais de mil peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios, todos nativos. Também há a estimativa de que 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins de todo o país vivem no bioma. Cavalcante (GO) 12/09/2023 - Vista do cerrado na Comunidade quilombola Kalunga do Engenho II. O cerrado é um dos cinco grandes biomas do Brasil, cobrindo cerca de 25% do território nacional e perfazendo uma área entre 1,8 e 2 milhões de km2 Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Por conta desses números, o cerrado é considerado uma das 27 áreas críticas de biodiversidade do planeta, com um alto grau de endemismo, ou seja, exclusividade de uma determinada região geográfica em relação à flora. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) calcula que o cerrado possa abrigar até 5% da fauna mundial e cerca de um terço da fauna brasileira. Leia mais Conhece? Fruto do Cerrado tem aroma inconfundível e contribui contra inflamações Sobre o assunto Conhece? Fruto do Cerrado tem aroma inconfundível e contribui contra inflamações

3. Possui grandes reservas subterrâneas de água doce Apesar de ser mais conhecido pela fauna e flora, o cerrado também é caracterizado por ter uma série de ambientes aquáticos. Ele abriga grandes reservas subterrâneas de água doce que abastecem algumas bacias hidrográficas da América do Sul, como a do Amazonas, a de São Francisco e a da Prata, além da de Tocantins/Araguaia. Um dos pontos mais importantes do bioma, chamado de “berço das águas”, é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada no Distrito Federal. Com quase 11 mil hectares, essa unidade de conservação abriga quase 6 km de extensão, de onde nascem cursos de água que abastecem tanto a bacia do Tocantins quanto a do Paraná.