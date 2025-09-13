Qual é a nova fase de evolução dos cães? Entenda estudo

Os cães podem estar passando por uma terceira fase de domesticação, motivada pelo desejo humano de que animais de estimação que sejam amigáveis e calmos. / Crédito: Reprodução/Freepik

Até poucas décadas atrás, os cães eram vistos principalmente como animais de trabalho, responsáveis por proteger casas, pastorear gado ou caçar pragas. Hoje, a companhia e o afeto ocupam lugar central na vida dos tutores, mudando como os animais se comportam e até como são criados.

A terceira onda da domesticação Conforme os especialistas Brian Hare e Vanessa Woods, autores de diversos estudos sobre comportamento animal, essa mudança representa uma “terceira onda de domesticação”. A primeira teria ocorrido quando os lobos começaram a viver próximos aos humanos; a segunda, quando os cães se tornaram animais de trabalho; e agora, a terceira, marcada pela vida em lares urbanos e rotinas mais tranquilas. Segundo os estudiosos, cães de serviço — como os que auxiliam pessoas com deficiência — são exemplos de animais altamente adaptados ao século XXI.