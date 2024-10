Saiba como viajar de avião com pet e cuidados com braquicefálicos

Veja as dicas para viajar de avião com cachorro ou gato, além de preços, regras, exigências das companhias aéreas e cuidados com os pets braquicefálicos

Viajar de avião ao lado do pet pode ser o desejo de muitos tutores, mas assegurar a proteção do animal, seja na cabine, ou no porão, também é motivo de estresse. Entre os motivos, estão dúvidas sobre o serviço e a documentação necessária.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), “ o transporte de cães-guia deve obrigatoriamente ser prestado para possibilitar a locomoção de passageiros com deficiência visual”.

As empresas aéreas que optam por oferecer o serviço também podem negar o transporte do pet em algumas situações relacionadas à capacidade da aeronave, incompatibilidade com o espaço disponível na cabine, a capacidade de atendimento da tripulação da cabine ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas.

No caso dos animais de estimação e de assistência emocional, o serviço dependerá de uma série de fatores. Entre eles, está o perfil de operação realizado pela empresa aérea, o modelo de aeronave e até as suas rotas.

Na hora de viajar, Jéssica destaca que a atenção dos tutores deve ser focada no conforto térmico e respiratório do animal braquicefálico.

A profissional também destaca outras características do pet, como o prognatismo. O termo se refere a uma maior projeção da mandíbula, fazendo com que os dentes inferiores fiquem para frente.

“Outra característica comum dos braquicefálicos é o prolongamento do palato mole, essa região do fundo do céu da boca. Quando o ar passa pelo palato mole prolongado, causa uma vibração que produz o ‘ronco’ que muitos braquicefálicos apresentam”, completa.

Um outro aspecto a ser considerado se relaciona com os característicos “olhos saltados” do pet, em função de seu crânio mais achatado. “O ar seco e gelado do ar-condicionado pode levar a um ressecamento das mucosas e dos olhos desses animais”, aponta Jéssica.

As quantias de transporte variam de acordo com os requisitos de cada companhia aérea e valores médios são indicados nos portais oficiais das empresas.

Gol

Os serviços “Dog&Cat + Espaço” e “Gollog Animais“, para viagens realizadas no porão da aeronave, continuam suspensos.

Para o “Dog&Cat Cabine”, os preços médios são apresentados a seguir, com variações antes e durante o período de check-in:

Compra antes do período de check-in - Voos domésticos : R$ 250 (por trechos e por animal)

R$ 250 (por trechos e por animal) Compra durante o período de check-in - Voos domésticos : R$ 300 (por trechos e por animal)

Compra antes do período de check-in - Voos internacionais: R$ 600 (por trechos e por animal)

R$ 600 (por trechos e por animal) Compra durante o período de check-in - Voos internacionais: R$ 650 (por trechos e por animal)

Para mais informações, acesse: https://www.voegol.com.br/servicos-gol/viajando-com-animais-de-estimacao.

Azul

Em comunicado ao O POVO, a companhia aérea Azul informou que oferece o transporte de cachorros e gatos em voos nacionais e internacionais como serviço adicional, mediante pagamento de tarifa. A empresa não efetua o transporte de animais no porão das aeronaves.

Voos dentro do Brasil ou entre Brasil e América do Sul: R$ 300 (qualquer tarifa)

R$ 300 (qualquer tarifa) Voos entre Brasil e Estados Unidos ou Europa: R$ 790 (Tarifa Economy); R$ 1.575 (Tarifa Business)

Para mais informações, acesse: https://www.voeazul.com.br/br/pt/sua-viagem/pet-na-cabine.



Latam

A Latam conta com três modalidades de transporte de animais de estimação: na cabine com o passageiro, no bagageiro no mesmo voo do passageiro ou pelo serviço Latam Cargo.

Cães e gatos podem viajar no bagageiro da aeronave, mas devem estar dentro do peso máximo permitido e não ser de raça potencialmente perigosa ou braquicefálica.

Confira a seguir os preços médios na cabine:

Brasil: R$ 200

R$ 200 Voos regionais: US$ 200 (cerca de R$ 1.151) - entre países da América do Sul, entre América do Sul e América Central/Cancún

US$ 200 (cerca de R$ 1.151) - entre países da América do Sul, entre América do Sul e América Central/Cancún Voos de longa distância (6h ou mais): US$ 250 (cerca de R$ 1.439) - entre América do Sul e Europa - América do Norte

Para mais informações, acesse: www.latamairlines.com/br/pt/experiencia/prepare-sua-viagem/transporte-de-animais-de-estimacao.

Quais companhias aéreas aceitam pet na cabine?

Confira alguns requisitos de companhias aéreas para aceitar o pet na cabine da aeronave.

Gol

São aceitos cães e gatos de até 10 kg (com a caixa de transporte), com no mínimo seis meses de idade e atestado do veterinário com informações completas do animal: raça, nome, idade, origem e pedigree (se houver).

É preciso apresentar as documentações obrigatórias de acordo com o destino do voo e atender as regras e medidas da caixa de transporte.

Azul

O transporte precisa respeitar o limite de até 10 kg (animal + caixa de transporte). A bordo, são permitidos até três animais domésticos (cães e gatos) por voo nos destinos nacionais e até cinco em voos internacionais, sendo um na cabine business.

Os animais devem ter mais de quatro meses de idade e ser transportados com segurança e em caixa de transporte apropriada.

Latam

Para viajar na cabine, o animal deve ser acomodado e transportado de maneira confortável em um contêiner flexível de 40 cm de comprimento x 28 cm de largura x 25cm de altura, podendo ficar em pé dentro e se mover naturalmente, sem tocar nas paredes ou no teto.

Não há exigência de limite de peso. O kennel é de responsabilidade do tutor do animal de estimação.

Os animais de raça braquicefálica podem viajar nesta modalidade desde que obedeçam às restrições mencionadas.

Documentos necessários para o cachorro ou gato viajar de avião

Confira documentações solicitadas para o embarque do pet no avião com o seu tutor, elencadas pela veterinária Jéssica Castelo Branco em sua coluna no OP +:

• Atestado Sanitário para o Trânsito de Cães e Gatos emitido por um médico veterinário, constando as informações da vacinação antirrábica, com validade máxima de 10 dias;

• Comprovante de vacina antirrábica com aplicação entre 30 dias e 1 ano;

• Caixa de transporte compatível com o tamanho do animal e cumprindo as exigências da companhia área. Para voos internacionais, o tutor deve pesquisar quais são as exigências do país de destino;

• Certificado Zoosanitário Internacional, emitido pelo Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa);

• Microchipagem - tutor deve se informar sobre qual a padronização exigida para o destino.

• Certificado de sorologia de raiva a ser feito somente a partir de 30 dias após a vacinação. Esse resultado demora em torno de 1 mês a 45 dias para ser liberado, exigindo planejamento e organização por parte dos tutores;

• Alguns países da América do Sul aceitam também o Passaporte Para Trânsito De Cães e Gatos expedido pelo Mapa. No Brasil, o passaporte pode ser utilizado em substituição ao Atestado Sanitário.

Quais são as raças de cães braquicefálicos

As principais raças de cães braquicefálicos são:

Pug;

Shih tzu;

Buldogue francês;

Buldogue Inglês;

Pequinês;

Lhasa Apso.

Quais são as raças de gatos braquicefálicos

As principais raças de gatos braquicefálicos são:

Persa;

Himalaio;

Exotic shorthair (pelo curto exótico);

British shorthair (pelo curto britânico).



Cachorro vai receber pensão alimentícia após separação de tutores | ENTENDA