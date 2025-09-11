11 de setembro: documentários e filmes que valem a pena assistir hoje

"Ponto de Virada: 11/9 e a Guerra ao Terror", da Netflix, é uma das obras que retratam o ataque terrorista do 11 de setembro; veja a lista / Crédito: Divulgação / Netflix

Os ataques ao World Trade Center, em Nova Iorque, realizados pelo grupo terrorista Al-Qaeda contra os Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, marcou a história mundial. É comum associar a data “11/09” imediatamente ao ataque às torres gêmeas. Retratado, reproduzido e inspirado diversas vezes pelo cinema, O POVO reuniu cinco obras sobre o 11 de setembro que valem a pena assistir hoje; confira a lista:

“As Torres Gêmeas” (2006) O filme retrata o trabalho do Departamento da Polícia Portuária, convocado para ajudar no socorro após o bombardeio ao World Trade Center, conhecido como o ataque torres gêmeas. Os protagonistas Will Jimeno (Michael Peña) e o sargento John McLoughlin (Nicolas Cage) fazem parte da primeira equipe a entrar na torre não atingida. Enquanto tentam salvar sobreviventes, a torre é atacada. Disponível para compra e aluguel na Apple TV+ e Prime Video.

“Fahrenheit 11 de Setembro” (2004) Dirigido por Michael Moore, o documentário investiga como os Estados Unidos se tornaram alvo de terroristas, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001. Lançado apenas três anos após os ataques, o filme critica o governo de George W. Bush e sua política de guerra, considerada responsável por ampliar os danos. O título venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O título está disponível no YouTube.

“11 de Setembro: No gabinete de crise do presidente” (2021) O documentário foi lançado em 2021, no 20º aniversário do 11 de setembro. Ele reconstrói os ataques terroristas sob a perspectiva do presidente George W. Bush, os assessores que estavam na Casa Branca naquele dia e de todo o aparelho político que o rodeava. Bush ficou conhecido como o “presidente de Guerra” e foi muito questionado por sua conduta durante anos após o ataque. Na obra, é possível ver e entender com detalhes a reação do presidente e suas principais decisões daquele dia, como a declaração de uma "Guerra ao Terror" contra o terrorismo internacional.