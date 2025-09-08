Com truque simples e rápido, veja como desempedrar sal no saleiro

Dica doméstica: truques para impedir que o sal emprede; confira / Crédito: Freepik

Você já foi usar o sal e percebeu que ele estava empedrado no saleiro? Essa é uma situação comum na cozinha, já que o sal é um tempero universal. O que muita gente não sabe é que é possível evitar esse problema com um truque simples e caseiro. A seguir, entenda por que o sal empedra e como o arroz pode ajudar a manter o tempero soltinho