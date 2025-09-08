Com truque simples e rápido, veja como desempedrar sal no saleiro

Truque caseiro: por que arroz no saleiro impede que o sal empedre?Colocar arroz impede que o seu sal empedre nos recipientes de armazenamento. Descubra como a química pode ajudar nas tarefas domésticas
Você já foi usar o sal e percebeu que ele estava empedrado no saleiro? Essa é uma situação comum na cozinha, já que o sal é um tempero universal. O que muita gente não sabe é que é possível evitar esse problema com um truque simples e caseiro.
A seguir, entenda por que o sal empedra e como o arroz pode ajudar a manter o tempero soltinho
Por que o sal fica úmido?
O sal é um tempero que atrai muita umidade, isso porque, ele é uma substância higroscópica que absorve e retém a umidade do ar ou do ambiente ao seu redor.
Uma vez úmido, os cristais de sal formam flocos empedrados, dificultando o manuseio do saleiro.
Por que colocar arroz no saleiro?
Para evitar que o sal empedre, surgiram soluções práticas. Uma das mais conhecidas é adicionar grãos de arroz dentro do saleiro.
Assim como o arroz é usado em truques caseiros para secar eletrônicos que caíram na água, ele também funciona para absorver a umidade que atinge o sal. Isso acontece porque os grãos são secos e ricos em amido, atuando como pequenos desumidificadores naturais.
Dessa forma, o arroz retém a água do ambiente, impedindo que o sal se compacte e garantindo que ele continue soltinho por mais tempo.
