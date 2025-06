Mosca de banheiro: como acabar com o bichinho rapidamente?

Apesar de inofensivas, elas incomodam durante atividades simples do dia a dia, como o banho ou a escovação dos dentes. Com ciclo de vida curto e rápida reprodução, esses insetos se multiplicam facilmente e, por isso, precisam de atenção redobrada na limpeza.

Uma forma prática de descobrir é vedar os ralos com fita adesiva, deixando a parte colante virada para baixo. Se houver presença de moscas presas no adesivo após algumas horas, é sinal de que ali está um foco da infestação.

As fêmeas podem depositar até 200 ovos por vez, próximos a fontes de água. Em cerca de 48 horas, as larvas eclodem e permanecem em desenvolvimento por até 15 dias, até se transformarem em adultos e iniciarem um novo ciclo.

Medidas simples para evitar a presença dos insetos

A recomendação principal é bloquear os acessos usados pelos insetos. Instalar ralos com sistema de abre e fecha, manter a tampa do vaso sanitário abaixada e deixar as janelas abertas para garantir boa ventilação são ações simples que fazem diferença no controle da umidade e, consequentemente, na redução das moscas.

Mosca de banheiro: técnicas eficazes de limpeza para eliminar os insetos

Manter os ralos e calhas internos limpos é fundamental para interromper o ciclo de reprodução. Veja algumas estratégias: