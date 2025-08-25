Dia do Miojo: veja mitos, receitas e curiosidades

A comida homenageada no dia 25 de agosto é o macarrão instantâneo, chamado carinhosamente de miojo no Brasil. O alimento foi criado em 1958 e muito popularizado após a 2ª Guerra Mundial. / Crédito: Reprodução/Freepik

Celebrado em 25 de agosto, o Dia do Miojo homenageia um dos alimentos mais consumidos do mundo: o macarrão instantâneo. Criado em 1958 por Momofuku Ando, fundador da Nissin Foods, o produto surgiu em meio à reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial, período marcado pela fome e escassez de alimentos.

A ideia de Ando era simples e genial: oferecer uma refeição barata, saborosa e prática. O sucesso foi imediato. Em poucos anos, o produto já tinha atravessado fronteiras e conquistado fãs em diferentes culturas. A seguir, O POVO apresenta curiosidades, mitos, receitas e mais informações sobre o miojo. O sucesso global do macarrão instantâneo

O tempero de algumas marcas contém mais sódio que o indicado para o consumo de um dia inteiro. Crédito: Reprodução/Freepik Segundo a Associação Mundial de Macarrão Instantâneo (Wina), foram servidas 106,4 bilhões de porções de miojo em 2024.

O Brasil ocupa a 11ª posição mundial no ranking, com 2,5 bilhões de unidades consumidas, e aparecia em 9º lugar no consumo per capita, com uma média de 13 pacotes por pessoa ao ano. No País, o produto chegou em 1965 e rapidamente se popularizou. Diferente dos países asiáticos, onde se consome com caldo, os brasileiros preferem o miojo “seco” e mais salgado. O sabor galinha caipira seguia como favorito nacional, segundo a pesquisa. Como o miojo é fabricado Conforme o Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Goiás, o processo de fabricação do macarrão instantâneo segue etapas industriais que garantem praticidade e sabor.

As matérias-primas são: farinha de trigo, água, sal, goma e sais alcalinos. Primeiro, os ingredientes são misturados e a massa descansa. Depois, é laminada, cortada no formato noodle e cozida a vapor.

Em seguida, a massa passa por secagem, é cortada novamente em formato de tablete e, por fim, é frita por imersão em óleo a 150 °C. É esse processo que garante a textura única e o cozimento rápido de apenas 3 minutos.

Veja a seguir algumas curiosidades sobre a história do macarrão instantâneo. A invenção número 1 do Japão Os japoneses consideram o macarrão instantâneo a maior invenção do século XX, atrás apenas do karaokê.