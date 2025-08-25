Dia do Miojo: veja mitos, receitas e curiosidades

Dia do Miojo: veja mitos, receitas e curiosidadesMacarrão instantâneo, criado em 1958, conquistou o mundo e virou paixão nacional. Conheça curiosidades históricas e receitas para celebrar o Dia do Miojo
Celebrado em 25 de agosto, o Dia do Miojo homenageia um dos alimentos mais consumidos do mundo: o macarrão instantâneo.
Criado em 1958 por Momofuku Ando, fundador da Nissin Foods, o produto surgiu em meio à reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial, período marcado pela fome e escassez de alimentos.
A ideia de Ando era simples e genial: oferecer uma refeição barata, saborosa e prática. O sucesso foi imediato. Em poucos anos, o produto já tinha atravessado fronteiras e conquistado fãs em diferentes culturas.
A seguir, O POVO apresenta curiosidades, mitos, receitas e mais informações sobre o miojo.
O sucesso global do macarrão instantâneo
Segundo a Associação Mundial de Macarrão Instantâneo (Wina), foram servidas 106,4 bilhões de porções de miojo em 2024.
O Brasil ocupa a 11ª posição mundial no ranking, com 2,5 bilhões de unidades consumidas, e aparecia em 9º lugar no consumo per capita, com uma média de 13 pacotes por pessoa ao ano.
No País, o produto chegou em 1965 e rapidamente se popularizou. Diferente dos países asiáticos, onde se consome com caldo, os brasileiros preferem o miojo “seco” e mais salgado. O sabor galinha caipira seguia como favorito nacional, segundo a pesquisa.
Como o miojo é fabricado
Conforme o Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Goiás, o processo de fabricação do macarrão instantâneo segue etapas industriais que garantem praticidade e sabor.
As matérias-primas são: farinha de trigo, água, sal, goma e sais alcalinos. Primeiro, os ingredientes são misturados e a massa descansa. Depois, é laminada, cortada no formato noodle e cozida a vapor.
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Em seguida, a massa passa por secagem, é cortada novamente em formato de tablete e, por fim, é frita por imersão em óleo a 150 °C. É esse processo que garante a textura única e o cozimento rápido de apenas 3 minutos.
Curiosidades sobre o miojo
Veja a seguir algumas curiosidades sobre a história do macarrão instantâneo.
A invenção número 1 do Japão
Os japoneses consideram o macarrão instantâneo a maior invenção do século XX, atrás apenas do karaokê.
Como nasceram os miojos em copos?
Momofuku Ando (1910-2007) nascido em Taiwan fundou a Nissin em 1948 e criou também o Cup Noodles após observar americanos comerem macarrão em copo de papel.
Nome exclusivo
O termo “miojo” só existe no Brasil; no resto do mundo, é chamado de lamen ou "instant noodles", macarrão instantâneo, na tradução livre do inglês.
Do ramen ao miojo
O produto nasceu inspirado no lámen chinês (ramen), prato robusto e nutritivo servido com caldo. O miojo foi a versão instantânea criada para matar a fome com praticidade.
O alimento é preparado rapidamente por já ser previamente cozido e depois desidratado num processo de fritura.
Dieta de ator
Em entrevista ao programa USA Today, o ator Sebastian Stan — conhecido por ter interpretado o Soldado Invernal nos filmes da Marvel — confessou que precisou adotar uma dieta rica em carboidratos, comendo muito sushi e 'miojo com muito molho de soja e sal".
A "dieta" foi realizada intencionando deixar o rosto do ator mais cheio para interpretar o ex-presidente americano Donald Trump no filme O Aprendiz (2024).
Receitas para inovar no Dia do Miojo
Miojo com requeijão e carne-seca
A receita acompanha carne seca e cebolinha. Pode ser uma ótima escolha para incrementar o macarrão.
Ingredientes
- 2 pacotes de miojo sabor galinha caipira
- 400ml de creme de leite fresco
- 200g de requeijão
- 100g de queijo
- 150g de carne-seca desfiada e crocante
- Óleo
- Sal
- Pimenta
- Cebolinha
Modo de preparo
Para o creme branco
- Em uma panela reduza o creme de leite pela metade.
- Entre com o queijo e o requeijão e mexa com um fuê até a mistura se tornar homogênea.
Para a carne-seca
- Após dessalgar, cozinhe a carne-seca na panela de pressão por 40 minutos.
- Desfie e reserve.
- Esquente o óleo em uma panela e frite por cerca de cinco minutos até ficar bem crocante.
- Escorra e reserve.
Para o miojo
- Cozinhe o miojo em água fervendo com o tempero seguindo as instruções da embalagem.
- Aqueça duas conchas da fonduta em uma frigideira, entre com o miojo e misture bem até ele ficar envolvido pelo molho.
- Na base do prato coloque mais uma concha da fonduta.
- Entre com o miojo por cima.
- Finalize com a carne seca crocante e a cebolinha fatiada.
Miojo com salsicha
Um clássico para os sem tempo e criatividade, mas que promete um prato com sabor de memória afetiva.
Ingredientes
- 4 salsichas
- 1 pacote de miojo
- 2 xícaras de água
- 1 folha de louro
- 3 colheres de molho de tomate
Modo de preparo
- Corte as salsichas em rodelas.
- Cozinhe-as por uns 5 minutos, escorra a água, volte ao fogo e coloque 2 xícaras de chá de água.
- Deixe ferver, coloque o o louro, o tempero do macarrão e o molho de tomate.
- Deixe ferver por uns 3 minutos, coloque o macarrão e deixe cozinhar.
- Quando estiver al dente retire e transfira para uma travessa, coloque queijo ralado, salpique salsinha e sirva.
Miojo com ovo cremoso
A junção do macarrão instantâneo e ovo pode surpreender! A receita ainda leva requeijão para deixar o prato mais cremoso.
Ingredientes
- 1 pacote de miojo
- 2 ovos
- Tempero do miojo
- Requeijão
Modo de preparo
- Em água fervente, cozinhe o miojo por 2 minutos, depois acrescente os ovos.
- Mexa e coloque o tempero.
- Abafe e deixe no fogo baixo (o tempo varia a depender se deseja o ovo mais seco ou mais úmido).
- Acrescente o Requeijão, mexa bem até ele dissolver.
Miojo com frango e legumes
Refeição rápida que combina miojo com peito de frango e uma mistura colorida de legumes.
Ingredientes
- Peito de frango em tiras
- Cebola
- Pimentão
- 1 pacote de miojo
- Shoyu
Modo de preparo
- Esquente a frigideira com algumas gotas de óleo e frite, nesta ordem: a cebola em tiras, o pimentão em tiras e o frango; em fogo médio-alto.
- Cozinhe o macarrão.
- Junte o miojo cozido com o frango e os legumes na panela.
- Refogue tudo junto e adicione o shoyu.
- Mexa tudo e cozinhe em lume alto por apenas alguns segundos.
Miojo vegetariano
Uma opção para os que não comem carne: um saboroso macarrão que lembra o sabor de um yakisoba bem preparado.
Ingredientes
- 1 pacote de miojo sabor legumes
- 1 e 1/2 xícara de água
- Cebola picada em cubos
- 1/2 dente de alho picado
- Tomate picado em cubos
- Cenoura cortada em meia-lua
- Cebolinha
- Shoyu
- Óleo
Modo de preparo
- Cozinhe o miojo, e escorra bem.
- Em uma frigideira grande, com um fio de óleo, refogue os ingredientes nesta ordem: alho, cebola, tomate e cenoura.
- Adicione o shouy (a gosto) e mexa bem.
- Vá adicionando a água aos poucos e misture bem; em seguida ponha as cenouras picadas.
- Tampe e e deixe reduzir.
- Acrescente o macarrão já cozido e escorrido à frigideira.
- Ponha a cebolinha e pode servir.