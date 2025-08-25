Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Miojo: veja mitos, receitas e curiosidades

Macarrão instantâneo, criado em 1958, conquistou o mundo e virou paixão nacional. Conheça curiosidades históricas e receitas para celebrar o Dia do Miojo
Celebrado em 25 de agosto, o Dia do Miojo homenageia um dos alimentos mais consumidos do mundo: o macarrão instantâneo.

Criado em 1958 por Momofuku Ando, fundador da Nissin Foods, o produto surgiu em meio à reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial, período marcado pela fome e escassez de alimentos.

A ideia de Ando era simples e genial: oferecer uma refeição barata, saborosa e prática. O sucesso foi imediato. Em poucos anos, o produto já tinha atravessado fronteiras e conquistado fãs em diferentes culturas.

A seguir, O POVO apresenta curiosidades, mitos, receitas e mais informações sobre o miojo.

O sucesso global do macarrão instantâneo

Segundo a Associação Mundial de Macarrão Instantâneo (Wina), foram servidas 106,4 bilhões de porções de miojo em 2024.

O Brasil ocupa a 11ª posição mundial no ranking, com 2,5 bilhões de unidades consumidas, e aparecia em 9º lugar no consumo per capita, com uma média de 13 pacotes por pessoa ao ano.

No País, o produto chegou em 1965 e rapidamente se popularizou. Diferente dos países asiáticos, onde se consome com caldo, os brasileiros preferem o miojo “seco” e mais salgado. O sabor galinha caipira seguia como favorito nacional, segundo a pesquisa.

Como o miojo é fabricado

Conforme o Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Goiás, o processo de fabricação do macarrão instantâneo segue etapas industriais que garantem praticidade e sabor.

As matérias-primas são: farinha de trigo, água, sal, goma e sais alcalinos. Primeiro, os ingredientes são misturados e a massa descansa. Depois, é laminada, cortada no formato noodle e cozida a vapor.

Em seguida, a massa passa por secagem, é cortada novamente em formato de tablete e, por fim, é frita por imersão em óleo a 150 °C. É esse processo que garante a textura única e o cozimento rápido de apenas 3 minutos.

Curiosidades sobre o miojo

Veja a seguir algumas curiosidades sobre a história do macarrão instantâneo.

A invenção número 1 do Japão

Os japoneses consideram o macarrão instantâneo a maior invenção do século XX, atrás apenas do karaokê.

Como nasceram os miojos em copos?

Momofuku Ando (1910-2007) nascido em Taiwan fundou a Nissin em 1948 e criou também o Cup Noodles após observar americanos comerem macarrão em copo de papel.

Nome exclusivo

O termo “miojo” só existe no Brasil; no resto do mundo, é chamado de lamen ou "instant noodles", macarrão instantâneo, na tradução livre do inglês. 

Do ramen ao miojo

O produto nasceu inspirado no lámen chinês (ramen), prato robusto e nutritivo servido com caldo. O miojo foi a versão instantânea criada para matar a fome com praticidade.

O alimento é preparado rapidamente por já ser previamente cozido e depois desidratado num processo de fritura.

Dieta de ator

Em entrevista ao programa USA Today, o ator Sebastian Stan — conhecido por ter interpretado o Soldado Invernal nos filmes da Marvel — confessou que precisou adotar uma dieta rica em carboidratos, comendo muito sushi e 'miojo com muito molho de soja e sal".

A "dieta" foi realizada intencionando deixar o rosto do ator mais cheio para interpretar o ex-presidente americano Donald Trump no filme O Aprendiz (2024).

Receitas para inovar no Dia do Miojo

Miojo com requeijão e carne-seca

A receita acompanha carne seca e cebolinha. Pode ser uma ótima escolha para incrementar o macarrão. 

Ingredientes

  • 2 pacotes de miojo sabor galinha caipira
  • 400ml de creme de leite fresco
  • 200g de requeijão
  • 100g de queijo
  • 150g de carne-seca desfiada e crocante
  • Óleo
  • Sal
  • Pimenta
  • Cebolinha

Modo de preparo

Para o creme branco

  1. Em uma panela reduza o creme de leite pela metade.
  2. Entre com o queijo e o requeijão e mexa com um fuê até a mistura se tornar homogênea.

Para a carne-seca

  1. Após dessalgar, cozinhe a carne-seca na panela de pressão por 40 minutos.
  2. Desfie e reserve.
  3. Esquente o óleo em uma panela e frite por cerca de cinco minutos até ficar bem crocante.
  4. Escorra e reserve.

Para o miojo

  1. Cozinhe o miojo em água fervendo com o tempero seguindo as instruções da embalagem.
  2. Aqueça duas conchas da fonduta em uma frigideira, entre com o miojo e misture bem até ele ficar envolvido pelo molho.
  3. Na base do prato coloque mais uma concha da fonduta.
  4. Entre com o miojo por cima.
  5. Finalize com a carne seca crocante e a cebolinha fatiada.

Miojo com salsicha

Um clássico para os sem tempo e criatividade, mas que promete um prato com sabor de memória afetiva.

Ingredientes

  • 4 salsichas
  • 1 pacote de miojo
  • 2 xícaras de água
  • 1 folha de louro
  • 3 colheres de molho de tomate

Modo de preparo

  1. Corte as salsichas em rodelas.
  2. Cozinhe-as por uns 5 minutos, escorra a água, volte ao fogo e coloque 2 xícaras de chá de água.
  3. Deixe ferver, coloque o o louro, o tempero do macarrão e o molho de tomate.
  4. Deixe ferver por uns 3 minutos, coloque o macarrão e deixe cozinhar.
  5. Quando estiver al dente retire e transfira para uma travessa, coloque queijo ralado, salpique salsinha e sirva.

Miojo com ovo cremoso

A junção do macarrão instantâneo e ovo pode surpreender! A receita ainda leva requeijão para deixar o prato mais cremoso.

Ingredientes

  • 1 pacote de miojo
  • 2 ovos
  • Tempero do miojo
  • Requeijão

Modo de preparo

  1. Em água fervente, cozinhe o miojo por 2 minutos, depois acrescente os ovos.
  2. Mexa e coloque o tempero.
  3. Abafe e deixe no fogo baixo (o tempo varia a depender se deseja o ovo mais seco ou mais úmido).
  4. Acrescente o Requeijão, mexa bem até ele dissolver.

Miojo com frango e legumes

Refeição rápida que combina miojo com peito de frango e uma mistura colorida de legumes.

Ingredientes

  • Peito de frango em tiras
  • Cebola
  • Pimentão
  • 1 pacote de miojo
  • Shoyu

Modo de preparo

  1. Esquente a frigideira com algumas gotas de óleo e frite, nesta ordem: a cebola em tiras, o pimentão em tiras e o frango; em fogo médio-alto.
  2. Cozinhe o macarrão.
  3. Junte o miojo cozido com o frango e os legumes na panela.
  4. Refogue tudo junto e adicione o shoyu.
  5. Mexa tudo e cozinhe em lume alto por apenas alguns segundos.

Miojo vegetariano

Uma opção para os que não comem carne: um saboroso macarrão que lembra o sabor de um yakisoba bem preparado.

Ingredientes

  • 1 pacote de miojo sabor legumes
  • 1 e 1/2 xícara de água
  • Cebola picada em cubos
  • 1/2 dente de alho picado
  • Tomate picado em cubos
  • Cenoura cortada em meia-lua
  • Cebolinha
  • Shoyu
  • Óleo

Modo de preparo

  1. Cozinhe o miojo, e escorra bem.
  2. Em uma frigideira grande, com um fio de óleo, refogue os ingredientes nesta ordem: alho, cebola, tomate e cenoura.
  3. Adicione o shouy (a gosto) e mexa bem.
  4. Vá adicionando a água aos poucos e misture bem; em seguida ponha as cenouras picadas. 
  5. Tampe e e deixe reduzir.
  6. Acrescente o macarrão já cozido e escorrido à frigideira.
  7. Ponha a cebolinha e pode servir. 

