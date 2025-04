Peregrinos na Itália vão em massa a túmulo do primeiro santo millenial

Assis sempre foi um local de peregrinação, mas atualmente os fiéis não vão a essa cidade italiana por causa de São Francisco e sim por causa de um adolescente especialista em tecnologia que no final de abril se tornará o primeiro santo do século XXI.

Porém, entre as túnicas e as cruzes nas vitrines, agora há a imagem de um jovem com uma polo vermelho e um enorme sorriso: é Carlos Acutis, que morreu acometido por uma leucemia fulminante aos 15 anos, em 2006.

O adolescente, de rosto redondo e cabelo preto, está vestido com jeans, tênis e uma jaqueta esportiva, com um rosário entre as mãos. Os fiéis se surpreendem com o estado do corpo, que foi tratado com técnicas de embalsamento.

Monica Katreeb, que veio com um grupo de jovens americanos, se emociona ante o estilo de Carlo, que contrasta com as imagens dos mártires da Idade Média.

"É difícil se identificar com os santos antigos, especialmente para os adolescentes e as crianças. Ver alguém se parece com você e que usa a mesma roupa que você é maravilhoso", comenta a adolescente californiana, que irá à canonização em Roma.