Carlo Acutis, santo millennial: conheça milagre ocorrido no Brasil

Carlo Acutis será canonizado pelo papa Leão XVI no próximo domingo, 7 / Crédito: Luca Prizia / AFP

Carlo Acutis, conhecido como o primeiro santo millennial da Igreja Católica, será canonizado pelo papa Leão XIV no próximo domingo, 7. A confirmação veio pelo portal oficial do Vaticano em 25 de agosto. A história do jovem ítalo-britânico, falecido em 2006 aos 15 anos, se tornou referência de fé para milhões de católicos em todo o mundo.

Seu reconhecimento oficial como beato começou com um milagre atribuído à sua intercessão — ocorrido no Brasil e investigado de forma minuciosa pela Igreja. A seguir, entenda o milagre que operou em terras brasileiras e conheça o santo que inspira os jovens cristãos. O milagre de Carlos Acutis no Brasil O milagre de Carlo Acutis aconteceu em Campo Grande (MS) e envolveu a cura de Matheus Vianna, então com 3 anos, diagnosticado com pâncreas anular, uma condição rara e grave. Para os médicos, a única solução era uma cirurgia delicada. A história de Carlo chegou até a família por meio do padre Marcelo Tenório, que trouxe da Itália uma relíquia do jovem.

Matheus e sua mãe iniciaram uma novena e pediram a intercessão do beato. Momento da cura de Matheus No dia 12 de outubro de 2013, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, Matheus tocou a imagem de Carlo Acutis durante celebração com a relíquia presente. A criança fez um pedido: “Eu gostaria de parar de vomitar tanto”. Segundo os relatos, o menino, que não conseguia se alimentar sem vomitar, pediu comida logo pós a missa.