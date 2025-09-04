Carlo Acutis, santo millennial: conheça milagre ocorrido no Brasil

Carlo Acutis, o santo millennial: conheça milagre reconhecido no BrasilCanonização do jovem italiano será celebrada pelo Vaticano; caso de cura milagrosa em Mato Grosso do Sul impulsionou sua fama entre fiéis
Carlo Acutis, conhecido como o primeiro santo millennial da Igreja Católica, será canonizado pelo papa Leão XIV no próximo domingo, 7. A confirmação veio pelo portal oficial do Vaticano em 25 de agosto.
A história do jovem ítalo-britânico, falecido em 2006 aos 15 anos, se tornou referência de fé para milhões de católicos em todo o mundo.
Seu reconhecimento oficial como beato começou com um milagre atribuído à sua intercessão — ocorrido no Brasil e investigado de forma minuciosa pela Igreja.
A seguir, entenda o milagre que operou em terras brasileiras e conheça o santo que inspira os jovens cristãos.
O milagre de Carlos Acutis no Brasil
O milagre de Carlo Acutis aconteceu em Campo Grande (MS) e envolveu a cura de Matheus Vianna, então com 3 anos, diagnosticado com pâncreas anular, uma condição rara e grave. Para os médicos, a única solução era uma cirurgia delicada.
A história de Carlo chegou até a família por meio do padre Marcelo Tenório, que trouxe da Itália uma relíquia do jovem.
Matheus e sua mãe iniciaram uma novena e pediram a intercessão do beato.
Momento da cura de Matheus
No dia 12 de outubro de 2013, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, Matheus tocou a imagem de Carlo Acutis durante celebração com a relíquia presente. A criança fez um pedido: “Eu gostaria de parar de vomitar tanto”.
Segundo os relatos, o menino, que não conseguia se alimentar sem vomitar, pediu comida logo pós a missa.
Para a surpresa da família, Matheus comeu uma refeição inteira e não vomitou mais.
Confirmação médica e reconhecimento pela Igreja
A família levou o jovem ao médico e, após exames, confirmaram que não havia mais qualquer anomalia no pâncreas de Matheus.
O milagre foi cuidadosamente examinado pela Igreja e aprovado pelo Vaticano em 2020, levando à beatificação de Carlo.
O segundo milagre de Carlo Acutis
A canonização de Acutis ocorre agora após o reconhecimento de seu segundo milagre: a cura de Valeria Valverde, jovem costarriquenha que sofreu um grave acidente de bicicleta, teve perda de massa encefálica e ficou em coma profundo.
A mãe de Valeria, devota de Carlo Acutis, foi a Assis pedir a intercessão. A jovem acordou do coma e começou a se recuperar sem sequelas. A cura aconteceu em 2022 e o milagre foi reconhecido pela Santa Sé em 2024.
Quem é Carlos Acutis
Nascido em Londres em 1991 e criado em Milão, Carlo Acutis era um jovem católico devoto de Nossa Senhora Aparecida. Levava uma vida comum: estudava, andava de bicicleta e saía com os amigos, mas também realizava feitos extraordinários.
Apaixonado por tecnologia, criou um site que reunia milagres eucarísticos do mundo todo, sendo chamado de “influenciador de Deus”. Aos 15 anos, foi diagnosticado com leucemia fulminante e morreu em 12 de outubro de 2006, dia da padroeira do Brasil.
Sua vida breve, marcada pela fé e pela devoção, comoveu fiéis em todo o mundo e inspirou especialmente jovens católicos.
Em 10 de outubro de 2020, Carlo foi beatificado pelo papa Francisco.
Assim, da fragilidade de uma vida breve nasceu a força de um santo, venerável e lembrado entre os fiéis. Acutis será canonizado por papa Leão XIV no próximo domingo, 7 de setembro.