Quadro roubado por nazistas e buscado há anos aparece em site argentino

Obra pertenceu a Jacques Goudstikker, importante negociante de arte holandês que fugiu da Holanda por volta de 1940 para escapar da invasão nazista / Crédito: Reprodução/Architectural Digest

A pintura Retrato de uma Dama (Contessa Colleoni), do retratista italiano Giuseppe Ghislandi, foi saqueada pelos nazistas há mais de 80 anos. E ela teria reaparecido somente neste ano no site de uma imobiliária que anuncia uma casa à venda na Argentina. As informações são do jornal britânico The Guardian, que cita o holandês AD. Este afirma ter, após uma investigação, rastreado a obra. Uma foto no site argentino mostra o quadro pendurado acima de um sofá na sala de estar de uma propriedade, que fica em uma cidade litorânea perto de Buenos Aires.

De acordo com o jornal, historiadores de arte acreditam que a pintura pode ser a obra desaparecida, mas também afirmam ser preciso realizar um exame do quadro pessoalmente para confirmar. O jornal holandês tentou novamente contato com as filhas de Kadgien após a descoberta e uma delas afirmou: "Não sei que informações vocês querem de mim e não sei de que pintura vocês estão falando". Um advogado americano responsável pelo espólio de Jacques Goudstikker, o negociante de arte holandês, afirmou que seus herdeiros farão todos os esforços para recuperar a obra.