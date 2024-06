Arte tem cheiro? Museu recria odor de pintura de da Vinci; entenda

A iniciativa de pesquisadores de Polônia e Eslovênia resultou na primeira ‘biblioteca de cheiros’, incluindo obra do pintor renascentista italiano Leonardo da Vinci

O projeto “Odotheka” visa desenvolver um arquivo internacional de cheiros patrimoniais e extraiu a sua primeira fragrância a partir de uma das pinturas mais populares do Museu Czartoryski, localizado na Polônia.

O pintor renascentista Leonardo da Vinci criou sua obra “Dama com Arminho” entre os anos 1489 e 1490. Se já teve curiosidade para saber os odores que rodeavam o artista durante a produção do retrato, uma iniciativa de pesquisadores poloneses e eslovenos pode ajudar a responder essa pergunta.

“Podemos sentir o elemento da madeira de nogueira, porque a placa de nogueira foi usada como base da pintura, e o cheiro das pinturas a óleo”, revela o pesquisador principal do projeto na Universidade de Economia de Cracóvia, Tomasz Sawoszczuk, ao portal EuroNews.

Cheirar arte? Entenda o projeto ‘Odotheka’



O projeto de arquivamento de cheiros patrimoniais pretende selecionar cinco objetos do Museu Czartoryski, na Polônia, e mais cinco da coleção do Museu Nacional da Eslovênia. A primeira obra desenvolvida foi “Dama com Arminho”, de Da Vinci.