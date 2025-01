Quadro comprado por US$ 50 pode ser um Van Gogh de R$ 88 milhões

Uma pintura comprada por menos de US$ 50 pode ser um Van Gogh perdido, avaliado em milhões. Especialistas investigam sua autenticidade há anos

/ Crédito: Reprodução/ LMI Group International, Inc

Anos atrás, em uma venda de garagem em Minnesota, nos Estados Unidos, um colecionador de antiguidades comprou uma pintura de um pescador por menos de US$ 50 (cerca de R$ 300).

Se a pintura for, de fato, do pintor holandês, ela teria sido feita em 1889, ano em que o artista esteve internado em um asilo psiquiátrico no sul da França. Durante esse período, ele criou cerca de 150 pinturas, incluindo obras famosas como A Noite Estrelada e Amendoeira em Flor.